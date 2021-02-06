شكرا لقرائتكم خبر عن «القرية العالمية» تحقق رقماً قياسياً جديداً في جينيس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكنت القرية العالمية في دبي، من تحقيق رقم جديد في جينيس للأرقام القياسية، مقتربة من هدفها في تحقيق 25 رقماً قياسياً في إطار احتفالاتها بموسم اليوبيل الفضي. وكانت الوجهة العائلية قد اختارت الرقم القياسي الجديد لكونه ذو هدف نبيل مرتبط باليوم العالمي للسرطان الذي صادف يوم الخميس 4 فبراير، وقد نجحت في تحقيق أكبر عدد من الشرائط التوعوية يتم تصنيعها من قبل فريق خلال ساعة واحدة.

وقامت القرية العالمية بتوزيع جميع الشرائط المتعددة الألوان على ضيوفها لنشر الوعي حول المرض.

وتفخر القرية العالمية بمشاركتها في دعم اليوم العالمي للسرطان، الذي يصادف الرابع من فبراير من كل عام ويتم الاحتفاء به حول العالم، بهدف نشر التوعية والسعي نحو الوقاية من هذا المرض. وتؤمن الوجهة العائلية بأن دورها لا يقتصر على توفير التجارب الثقافية والترفيهية لضيوفها وحسب، وإنما يمتد خارج حدودها الجغرافية ليغطي المجتمع ومختلف المناسبات العالمية.