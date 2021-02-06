شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يطلب وقف إطلاع ترامب على تقارير الاستخبارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن سلفه دونالد ترامب يجب ألا يتلقى بعد الآن الإحاطات السرّية التي ترسلها عادة وكالات الاستخبارات الأمريكية إلى الرؤساء السابقين، وذلك بسبب سلوكه «الذي لا يمكن توقعه»، فيما تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بحثا خلاله القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات التاريخية الاستراتيجية.

وقال الرئيس الجديد في مقابلة مع شبكة «سي بي إس»، «أعتقد أنّه (ترامب) لا يحتاج إلى تلقّي إحاطات الاستخبارات. ما هي الفائدة من تقديم إحاطة استخباريّة له؟ وما هو تأثير ذلك في الأمور، غير أنّه قد يقوم بالإفصاح عن شيء ما؟».

وتحافظ الإدارات الأمريكية على تقليد رفع تقارير استخباراتية حول القضايا الأمنية التي تمس البلاد إلى الرؤساء السابقين. ورفض بايدن ذكر مخاوفه بالتحديد، لكنه قال إن الرئيس السابق «لا يؤتمن على معلومات سرية». وأضاف متسائلاً «ما هي أهمية إطلاعه على تقارير استخباراتية؟ هل له أي تأثير بخلاف احتمال أن يسرب معلومات ؟».

وهذه هي المرة الأولى التي يستثنى فيها رئيس سابق من تقليد الحصول على تقارير سرية، وفقاً ل«نيويورك تايمز».

استعدادات للمحاكمة

وكان ترامب في حالة خصومة مع الأجهزة الاستخباراتية طوال فترة حكمه، وبدل ستة مسؤولين عن الأمن القومي. وشكك بتقارير استخباراتية عن تدخل روسيا في انتخابات عام 2016، وهاجم رؤساء الأجهزة الاستخباراتية، متهماً إياهم بأنهم «سلبيون جداً وساذجون» بخصوص إيران.

وقال بايدن عن المساءلة التي يواجهها ترامب في مجلس الشيوخ على خلفية دوره في أعمال الشغب التي وقعت في الكونجرس في 6 يناير/كانون الثاني إنه اندفع بقوة لهزيمة ترامب في الانتخابات، «لأنني أعتقد أنه غير ملائم لمنصب الرئاسة»، لكنه سيترك الأمر لمجلس الشيوخ ليقرر إن كان يجب منعه من شغل مناصب عمومية في المستقبل.

ومن المقرّر أن تبدأ في 9 فبراير محاكمة الرئيس الجمهوري السابق بتهمة «التحريض على التمرّد». وهو متّهم بأنّه شجّع مناصريه على شنّ الهجوم على الكابيتول في وقت كان فيه البرلمانيون يصادقون على فوز منافسه بايدن في الانتخابات الرئاسية.

بين الرياض وواشنطن

في الأثناء، أجرى وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن أول مكالمة هاتفية مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان الليلة قبل الماضية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الأمير فيصل «هنأ نظيره الأمريكي بمناسبة توليه المنصب الجديد، معبراً عن تطلع المملكة للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التحديات المشتركة وصون الأمن والاستقرار في المنطقة».

وذكرت الوكالة أن وزيري الخارجية استعرضا «العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك».

ترحيب بتوطين اللاجئين

على صعيد آخر، ثمنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» القرارات الصادرة عن الرئيس الأمريكي الجديد بشأن برنامج إعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة، والبدء في التعامل مع الهجرة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ.

واعتبرت المنظمة أنّ «القرارات توجه المسؤولين إلى عدم التمييز على أساس العرق أو الدين أو الأصل القومي أو أي أسباب أخرى». (وكالات)