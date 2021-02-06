شكرا لقرائتكم خبر عن وفـد أوروبـي في عـدن لتأكيـد الثقـة بالحكومـة اليمنيـة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

جدد رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك، التزام حكومة بلاده بمسار السلام «إذا توافرت الشروط الموضوعية لذلك، وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمؤيدة دولياً»، في حين اعتبر سفراء أوروبيون زيارتهم إلى مدينة عدن، «رسالة دعم للحكومة والشعب اليمني في هذه المرحلة لاستعادة الأمن والاستقرار»، في وقت نجح الجيش اليمني في السيطرة على مواقع جديدة في قطابر بمحافظة صعدة. كما أعلن مشروع «مسام» لنزع الألغام، انتزاع أكثر من 1400 لغم أرضي، زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية خلال أسبوع.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أن الميليشيات الحوثية الإرهابية، من دون ضغط دولي حقيقي لن ترضخ للسلام. وأضاف: «نعوّل على دعم شركائنا، خاصة في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي».

وكان لافتاً العدد الكبير للسفراء الأوروبيين، الذين شاركوا في الزيارة تحت مظلة الاتحاد الأوروبي رئيس بعثة الاتحاد لدى اليمن، السفير هانز جروندبيرج، وسفراء دول فرنسا، جان ماري صفا، وهولندا، بيتير ديريك هوف، وألمانيا كاولا مولر، والسويد نيكولاس تروفي، وفنلندا انتي ريتوفوري، وإيرلندا جيرارد ميكواي والنرويج، سيجني جورو، وبلجيكا دومينيك مينيور.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن عبد الملك تسلم خلال اللقاء، رسالة خطية من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، تضمنت التهنئة الحارة نيابة عن الاتحاد، له بإعادة تعيينه رئيساً لوزراء الجمهورية اليمنية، وأعربا عن ثقتهما بأن الحكومة تحت قيادته ستتغلب على التحديات التي تواجهها، واتخاذ قرارات جريئة من أجل الشعب اليمني، وجددا إدانتهما للهجوم الأخير الذي استهدف مطار عدن الدولي.

وأكدت الرسالة أن الاتحاد الأوروبي شريك قوي مع اليمن، ويعمل يداً بيد مع الحكومة في جوانب مهمة، مثل الاستقرار والدعم الإنساني والتعاون التنموي في إطار المجتمع الدولي، مجددة الالتزام بعمل الاتحاد مع الحكومة في الجهود الرامية للوصول إلى مستقبل مستقر ومزدهر لليمن.

بدورهم، أكد رئيس بعثة الاتحاد والسفراء الأوروبيون، «أن هذه الزيارة وبهذا العدد الكبير من سفراء الدول الأوروبية هي رسالة دعم للحكومة والشعب اليمني في هذه المرحلة لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار».

في سياق آخر، سيطر الجيش اليمني، أمس، على تباب «الصواريخ» و«المكرفون» والمزارع المحيطة بها، التي كانت تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية في جبهة الشامية بمديرية قطابر في محافظة صعدة.

وأكد قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد سليمان النويهي أن الجيش أصبح يسيطر نارياً على مواقع عدة قريبة من «جبل النار» الاستراتيجي والمناطق المحيطة به.

إلى ذلك، أعلن مشروع «مسام» لنزع الألغام، في تغريدة على «تويتر»، أن فرقه، انتزعت 1419 لغماً من الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير/كانون الثاني الماضي. وأوضح أن إجمالي ما نزع منذ 2018، بلغ 214 ألفاً و437 لغماً. وزرعت الميليشيات الحوثية منذ بداية الحرب في اليمن أكثر من مليوني لغم متعدد المهام والأشكال والأحجام، تسببت حتى الآن بمقتل أكثر من 20 ألف مدني.