شكرا لقرائتكم خبر عن 182 ألف كيلو متر إجمالى الأطوال الطرق المرصوفة حتى يونيه 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل إجمالى أطوال الطرق المرصوفة والترابية نحو 193 ألف و841 كيلو متر بنهاية شهر يونيه 2019 على مستوى محافظات الجمهورية، موزعة بين الطرق المرصوفة بنحو 182 ألف و949 كيلو متر، بالإضافة إلى 10 آلاف و892 كيلو متر طرق ترابية، وفقا لبيانات حكومية.

وقالت البيانات الصادرة حديثا عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالى الأطوال المرصوفة التابعة إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى بلغت 26 ألف و419 كيلو متر، بينما بلغت الأطوال التابعة إلى مديريات الطرق والمحليات نحو 141 ألف و721 كيلو متر، أما الطرق التابعة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فقد بلغت 14 ألف و809 كيلو متر، ليصل إجمالى الطرق المرصوفة لنحو 182 ألف و949 كيلو متر.



وبلغ إجمالى أطوال الطرق المرصوفة والترابية بمحافظة القاهرة نحو 35 ألف و753 كيلو متر، وكان إجمالى الأطوال بمحافظة الإسكندرية نحو 10 آلاف و309 كيلو متر، فيما بلغ فى محافظة السويس نحو 4 آلاف و482 كيلو متر، ومحافظة دمياط 4 آلاف و788 كيلو متر، ومحافظة الدقهلية بلغ إجمالى أطوالها نحو 5 آلاف و626 كيلو متر.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ملامح الخطة الاستثمارية التى تخص وزارة النقل خلال العام المالى 2020/2021، وتتضمن ملامح الخطة فى الأولويات استكمال مشروعات الطرق بين المحافظات والمرحلة الثالثة لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى تطوير منظومة الإشارات بالسكة الحديد وتوريد عربات جديدة، بجانب رفع كفاءة الطرق الإستراتيجية فى سيناء.