شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم محطتى رفع وشبكات بنى عامر والمسلمية بالشرقية بتكلفة 60 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركات وزارة قطاع الأعمال العام تنفيذ كافة المشروعات التى تعرضت لتأخير فى التنفيذ والتسليم خلال الفترة الماضية، نتيجة جائحة كورونا وتعرض بعض الشركات العاملة فى مجال المقاولات لأزمات تتعلق بالسيولة حالت دون استكمال الاعمال فى محطات المياه والصرف الصحى والشبكات.

وحول تنفيذ وتسليم بعض المشروعات كشف المهندس راضى عبد العزيز رئيس القطاعات للشئون الفنية للتنفيذ والمشرف على أعمال الطرق والكبارى بشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" لـ" الخليج 365"، أنه تم القيام بزيارة تفقدية للعدد من المشروعات الخدمية بمحافظة الشرقية للوقوف على معدلات التنفيذ بما يمهد لتسليمها ودخولها الخدمة.

أضاف راضى عبد العزيز، أنه جارى التسليم المبدئى لمحطة الرفع وخط الطرد وشبكات الانحدار لقريتى بنى عامر، والمسلمية بمحافظة الشرقية؛ بتكلفة تصل لنحو 60 مليون جنيه وهى من المشروعات الهامة، والتى تخدم آلاف المواطنين بالقريتين، لافتا أن الشركة برئاسة المهندس محب سالم الرئيس التنفيذى، تسعى للحصول على مشروعات جديدة فى محافظة سوهاج، وفى مركز الحسينية بمحافظة الشرقية فى إطار مشروعات تطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة حياه كريمة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تعد الأكبر والأهم فى تاريخ تطوير القرى المصرية.

جدير بالذكر أنه فى إطار مشروع تطوير القرى المصرية ضمن برنامج حياة كريمة للنهوض بالمستوى المعيشى والاقتصادى لنحو 58 مليون مصرى، يعيشون فى الريف تنفيذا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستقوم شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، احدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام، تنفيذ مشروع توصيل المرافق لمركز أبو تشت بمحافظة قنا؛وذلك بتكلفة تصل لنحو 2.6 مليار جنيه.