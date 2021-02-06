شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى: 540 مليار جنيه حجم السيولة خارج الجهاز المصرفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن حجم السيولة خارج الجهاز المصرفي يبلغ 540 مليار جنيه، مضيفا أن شركات التكنولوجيا دخلت لتحل محل البنوك مستقبلا، وأضاف خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة إنه لابد من تنمية المصانع اليدوية وتحديثها، وكذلك توسيع دائرة التسويق الخارجية، لافتا إلى أن أغنياء العالم فى الزمن الماضى كانوا أصحاب الشركات الكبرى، ولكن أغنياء اليوم هم أصحاب شركات التكنولوجيا.

وأوضح أنه لابد من تعليم الشباب التكنولوجى عن طريق إنشاء جامعات تكنولوجية كبرى، مضيفا أن مستقبل الأموال هى العملات الرقمية وليست العملات الورقية أو المعدنية.

وطالب نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، الحكومة بطرح مشروعات قومية للاكتتاب ليشارك فيها المصريون وبفائدة عالية، مضيفا أن البنك الدولى أشاد بالوضع الاقتصادى وهو فى نمو.