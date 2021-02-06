سيتي يسعى إلى توجيه القاضية لـ«الريدز»

يخوض ليفربول مباراة مصيرية عندما يستقبل الأحد على ملعبه «أنفيلد رود» فريق مانشستر سيتي المتصدر في قمة المرحلة 23 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 40 نقطة وبفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر والذي يملك مباراة مؤجلة، لذلك فإن تعادل أو خسارة «الريدز» سيعني انتهاء حلم رجال المدرب الألماني يورجن كلوب في الاحتفاظ باللقب.

ويشعر كلوب بهذا الضغط وهو ماجعله يفجر حرب التصريحات مع معسكر سيتي بعدما قال إن منافسه حصل على راحة وأفضلية على الآخرين بعد إصابة بعض لاعبيه بفيروس كورونا.

لدى سؤاله عن السر وراء تراجع ليفربول في ترتيب الدوري، قال كلوب: «لم نحصل على الراحة الكافية، بينما سيتي حصل على فترة راحة امتدت لأسبوعين لأسباب ذات صلة بكوفيد-19».

ورد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي متهكماً على كلوب: لقد ارتكب خطأ، فقد كانت فترة راحة امتدت لشهرين؟ أو ثلاثة على ما أعتقد؟ لا، لقد كانت أربعة. أربعة أشهر راحة. وهذا هو السر وراء أننا في أفضل حالاتنا الآن.

وأضاف أن مان سيتي كان لا يزال يعاني نقصا في اللاعبين عندما فاز بمباراته أمام تشيلسي 3-1 في إطار مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الثالث من يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتساءل جوارديولا عما إذا كان كلوب يتلاعب بالألفاظ أم أنه مجرد خطأ في التقدير وقع فيه أثناء الإدلاء بتلك التصريحات.

واهتمت الصحف الإنجليزية، أمس السبت، بالحرب الكلامية بين المدربين، وكتبت صحيفة ديلي إكسبريس:«بيب يضرب كلوب».

حديث المباراة

وفي حديثهما عن مباراة القمة اعترف جوارديولا وكلوب بأهمية المباراة وصعوبتها.

وقال جوارديولا رداً على سؤال حول امتلاك فريقه أفضلية الفوز على ليفربول: الهدف هو الفوز وتحقيق النقاط الثلاث في كل المباريات وليس هذه المباراة وحسب. هذه مجرد مواجهة من 38 مباراة نخوضها في البريميرليج.

وإذا كانت الخسارة ستبعد ليفربول عن سباق اللقب، قال:لا أقوم بالتوقعات كوني لا أعرف. لا أعرف ما سيحدث لفريقي حتى أتوقع لباقي الفرق. منذ 60 يوماً كنا في المركز الـ12، والآن نحن في الصدارة. من الصعب دائماً مواجهة ليفربول، هو فريق من القمة ويمتلك لاعبون ومدرباً من أعلى طراز .

عودة المصابين

وأضاف:مواجهة ليفربول صعبة دائماً، هم يعرفون ماذا يفعلون هجومياً ودفاعياً، ولكن سيكون من المهم الفوز وتوسيع الفارق إلى 10 نقاط.

من جهته، أكد كلوب أن حارس مرماه أليسون بيكر، سيكون جاهزاً لخوض المباراة، بعدما غاب عن مباراة الفريق الأخيرة التي خسرها ليفربول أمام برايتون صفر-1 بسبب المرض.

وتحدث كلوب عن حال المصابين: أليسون يشعر بحال أفضل، ساديو ماني وفابينيو شاركا في أجزاء من تدريبات الفريق وسنرى وضعهما قبل اللقاء.

وأوضح كلوب أن فريقه ليس في وضع جيد حالياً للمنافسة على اللقب الذي أحرزه الموسم الماضي.

وأردف: «يجب أن نفوز بالمباريات، في لحظات معينة تكون قدرتنا على المنافسة واضحة، لكننا لسنا في هذا الوضع حالياً».

وأشار كلوب إلى عامل الإرهاق الذي يصيب فريقه كبقية فرق المسابقة هذا الموسم، وقال: «بعد مباراتين في لندن، واجهنا برايتون الذي كان يملك فكرة واضحة، ولم نكن مستعدين في تلك اللحظة».

ووجه كلوب مديحاً خاصاً لنجم مانشستر سيتي إلكاي جوندوجان الذي لعب تحت إشرافه في بوروسيا دورتموند، وقال:كان من أفضل اللاعبين الذي سبق لي أن دربتهم، كان لا يصدق في الموسم 2012، حيث لعب بطريقة مشابهة للطريقة التي يلعب بها حالياً، ثم تعرض للإصابات، لست متفاجئاً على الإطلاق من أدائه الحالي.

كما سئل كلوب عن رأيه في مدافع مانشستر سيتي روبن دياز الذي يقدم مستويات رائعة مع سيتي، يقول:إنه لاعب جيد، سيتي فريق جيد وقام بصفقة جيدة.