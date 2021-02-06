شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يستعيد صدارة الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

استعاد الشباب صدارة الدوري السعودي للمحترفين التي فقدها الخميس لمصلحة أهلي جدة؛ وذلك بعد فوزه العريض على ضيفه الرائد 4-1 في ختام الجولة الـ17.

ورفع الليث العاصمي رصيده إلى 35 نقطة، مبتعداً بفارق نقطتين عن أهلي جدة الثاني، وخمس نقاط عن الهلال الذي تبقت له مباراة مؤجلة يوم الثلاثاء أمام العين، في حين توقفت انتفاضة الرائد ليتجمد رصيده عند 19 نقطة.

يدين الشباب بانتصاره العريض للثنائي الأرجنتيني بانيغا وجوانكا والبرتغالي مارتينيز، بعد أن سجل الأول من نقطة الجزاء «18» وأضاف الثاني هدفين «25 و 72» وسجل الثالث في الدقيقة «45+2»، أما هدف الضيوف فسجله المغربي كريم البركاوي «48».

وشهدت المباراة مشاركة أولى للنيجيري ايغالو في آخر 7 دقائق على حساب عبدالله الحمدان الذي غادر الملعب بالدموع على اعتبار أنها آخر مباراة يخوضها بقميص الشباب قبل انتقاله إلى فريقه الجديد الهلال بعد أن نجح الأخير في شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب مع ناديه.

وتنتظر الشباب مواجهة قوية أمام مضيفه النصر في الجولة الثامنة عشرة، ويلتقي الرائد مع الباطن.