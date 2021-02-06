شكرا لقرائتكم خبر عن تحكيم إماراتي تاريخي لمونديال الأندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستكون المباراة بين بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا والأهلي بطل مصر وإفريقيا الاثنين في نصف نهائي مونديال الأندية، تارخية للتحكيم الإماراتي في البطولة.

وسيتواجد طاقم تحكيم من الإمارات لأول مرة في البطولة، بعدما عينت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» طاقم حكام إماراتي لإدارة اللقاء.

وتم اختيار المونديالي محمد عبدالله حسن «حكم ساحة»، ومحمد أحمد يوسف «مساعد أول»، وحسن المهري «مساعد ثان»، بالإضافة للبرازيلية إيدينا ألفيش «حكم رابع»، والبحريني خميس المري «حكم فيديو»، والكندي درو فيشر «حكم فيديو مساعد».

ويُعد طاقمنا الدولي النخبة أول طاقم تحكيم إماراتي كامل يتم اختياره لإدارة مباريات في بطولة كأس العالم للأندية.

كما انه الطاقم العربي الوحيد في البطولة.