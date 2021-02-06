شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن والأهلي يتأهبان لمواجهة العمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا إلى الدوحة بعد تأخير دام 8 ساعات تمهيداً للقاء الأهلي بطل مصر وإفريقيا الاثنين في نصف نهائي مونديال الأندية، وهي المواجهة التي ستكون بمثابة «لقاء العمر» للفريقين.

ويسعى بايرن لإحراز سداسية تاريخية بعدما هيمن على المسابقات المحلية والقارية في عام 2020، في حين يتطلع الأهلي للتأهل إلى النهائي لأول مرة في تاريخه.

وكانت بعثة بايرن ميونيخ وصلت الدوحة بعد رحلة مرهقة، حيث انتظر أفرادها لأكثر من 8 ساعات في مطار برلين.

وبحسب صحيفة «بيلد»، فإن طائرة بايرن مُنعت آليًا من الإقلاع بعدما تأخرت عن الموعد المحدد بحوالي 30 ثانية فقط.

من جهته، قال سامي قمصان، المدرب المساعد للأهلي إن بطل إفريقيا سيلجأ لتعديل طريقة لعبه بسبب قوة بايرن ميونيخ.

وقال قمصان «بايرن يمتلك العديد من الحلول في جميع خطوطه، خاصة أنه يضم لاعبين مميزين على المستويات الفردية، وسنلجأ إلى تعديل طريقة اللعب».

وأكد أن المباراة«ستكون مواجهة مهمة وتاريخية ذات طابع خاص، نسعى جاهدين لتجهيز اللاعبين واختيار طريقة اللعب المناسبة التي تمنحنا فرصة تقديم عرض قوي يليق ببطل إفريقيا. كما أن اللعب في وجود الجماهير يمنحنا دوافع جديدة».