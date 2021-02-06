شكرا لقرائتكم خبر عن المشاط تُهنئ المدير الإدارى للبنك الأوروبى بانضمامها لقائمة فوربس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، هايكة هارمجارت، المدير الإدارى لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، عقب مجيئها ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط، لأقوى سيدات الأعمال بالمنطقة عام 2021.

وفى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية "تهانينا لهايكة هارمجارت التى جاءت فى قائمة أقوى سيدات الأعمال فى الشرق الأوسط،"، كما أثنت على دورها فى مجال الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف.

وتشغل الألمانية هيك هارمجارت منصبها الحالى منذ يناير 2020، ويشمل منصبها رئاسة عمليات البنك فى مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة.

كما تدير هارمجارت فريقًا من 150 موظفًا مسؤولًا عن أعمال سنوية تزيد قيمتها على 2.4 مليار دولار. وفى عام 2020، كشف البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، عن حزمة تمويل عاجلة بقيمة 1.2 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا. كذلك تعهد البنك بتيسير دعم مالى قيمته 25 مليار دولار خلال 2020- 2021 لتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن الجائحة.

كذلك استثمر البنك 2.7 مليار دولار فى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال 2020، ليصل إجمالى استثمارات البنك إلى أكثر من 16 مليار دولار فى المنطقة منذ عام 2012.

وتعد جمهورية مصر العربية واحدة من أكبر دول العمليات لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وخلال 2020 جاءت فى صدارة دول منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط من حيث استثمارات البنك بقيمة مليار يورو، من إجمالى 2.13 مليار يورو ضخها البنك فى دول مصر ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة.

جدير بالذكر أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، منذ بدء عملياته فى مصر خلال عام 2012، استثمر أكثر من 7 مليارات يورو فى 125 مشروعًا فى مصر، تشمل مجالات استثمار البنك القطاع المالى، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل قطاع الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحى والنقل.