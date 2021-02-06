شكرا لقرائتكم خبر عن محمود محى الدين: مصر تستطيع بناء قاعدة صناعية فى ظل الاستقرار الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود محى الدين المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، أنه بعد جهود مصر فى الـ٣ سنوات الأخيرة ووجود استقرار اقتصادى وفقا لمؤشرات المؤسسات الدولية نستطيع الآن بناء قاعدة صناعية فى ظل انطلاقة كبيرة للمشروعات القومية.

وأشار محى الدين فى مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، إلى ضرورة النظر فى احلال محل الواردات والتصدير وهناك سلع إنتاجها محليا للاكتفاء الذاتى وأخرى للتصدير لذا لا يجب أن نقوم بسياسة واحدة ولكن لابد من التنوع ولا نقف على سياسة واحدة خاصة وأن القيادة السياسية أعلنت عن وصول التصدير لـ 100 مليار دولار ومشكلتنا مشكلة تصدير وليست واردات، ويجب الحديث مع البنك المركزى لدعم التصدير، ويمكن الوصول لـ 100 مليار دولار تصدير وادعو لتحليل الصادرات وسؤال المصدرين عن الأسباب التى تعيقهم لزيادة التصدير والوصول لمستويات أعلى، ونرى أن دول أخرى سبقتنا مثل فيتنام التى تصدر بنسبة 100% وكمبوديا 90%

كما طالب محى بضرورة الإسراع نحو التحول الرقمى ومثال على ذلك، إدارة الزراعة رقميا واتمنى عمله فى كفر شكر، ويجب العمل على زيادة سرعة الانترنت ونقلها من الإطار الأخضر إلى الإطار الأصفر.