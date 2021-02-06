شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة المعدنية: خطة لتصنيع أتوبيس كهربائى بالتعاون مع القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور وائل يوسف العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام أن الشركة القابضة تركز على تدشين أول اتوبيس كهربائى فى مصر يتم تصنيعه فى شركاتنا التابعة بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتا أن وزارة قطاع الأعمال العام، تولى هذا الملف أهمية كبيرة للغاية.

أضاف وائل يوسف لـ" الخليج 365"، أن التركيز حاليا على تدشين أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعى واتوبيس يعمل بالكهرباء فى اطار استغلال الموارد وحماية البيئة والحد من الملوثات فى الوقت نفسه وهو اتجاه عالمى، لافتا أنه من اجل هذا الغرض تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركتى الهندسية لصناعة السيارات والنصر لصناعة السيارات التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - مع شركة مصرية متخصصة فى تطوير أنظمة التشغيل والتحكم فى السيارات الكهربائية، وذلك بهدف توطين وتطوير صناعة السيارات فى مصر بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

وينص البروتوكول الأول بين الشركة الهندسية لصناعة السيارات والشركة الخاصة على تطوير نموذج أوتوبيس كهربائى بحيث تقوم الشركة الهندسية بإنتاج كافة مكونات الأوتوبيس على أن تسهم شركة القطاع الخاص فى تطوير البطارية ونظام الدفع الكهربائي.

أما البروتوكول الثانى الذى تم توقيعه بين شركة النصر لصناعة السيارات وشركة برايت سكايز فيتضمن عمل دراسة جدوى بالتعاون بين الجانبين بهدف إنشاء مركز بحوث وتطوير للبطاريات وأنظمة التحكم والدفع الكهربائى الخاصة بالسيارات التى تعمل بالطاقة الكهربائية وذلك بناء على الخبرات العالمية للشركة الخاصة.

وينتظر أن يمهد البروتوكول لإقامة أول مركز بحوث وتطوير مصرى خاص بصناعة السيارات الكهربائية عقب الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى التى ستستغرق ستة أشهر على أن يتم الاتفاق على المكان المخصص لإقامة المركز بناء على ما ستوصى به الدراسة مع الأخذ فى الاعتبار الاستفادة من إمكانات شركة النصر لصناعة السيارات.

ويعد توقيع هاتين الاتفاقيتين خطوة طموحة لتعميق َوتوطين المكون التكنولوجى المصرى فى صناعة السيارات المستقبلية.

وكانت شركة النصر لصناعة السيارات قد وقعت اتفاقا مع شركة دونج فينج الصينية لإعادة تأهيل المصنع وإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية، حيث من المقرر بدء الإنتاج للسيارة الكهربائية E-70 خلال الربع الأول من 2022.