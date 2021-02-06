شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر: تنظيم قافلة سياحية لـ"إسبانيا" يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستثمر السياحى محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أن الاجتماع الذى تم عقده مع نائب وزير السياحة والآثار غادة شلبى، خلال زيارتها لمدينة الأقصر مؤخرا، تناول فيه رؤية القطاع السياحى ومطالبهم للتسويق والترويج للمقصد السياحى المصرى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف " عثمان" فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن الجهة الإدارية حريصة على الاستماع لأفكار ومقترحات المستثمرين لكيفية الترويج لمصر سياحيا بالخارج، مشيرا إلى أنه تم الاقتراح بتنظيم قافلة سياحية "road show " فى إسبانيا يونيو المقبل، بهدف تنشيط الحركة السياحية الوافدة لمدينتى الأقصر وأسوان، لافتا إلى أن السوق الإسبانى من أهم الأسواق المصدرة لحركة السياحة الثقافية.

وشدد رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، على ضرورة وضع خطط تسويقية وترويجية للسياحة الثقافية فيما بعد كورونا يشارك فيها المستثمرين والمجتمع المدنى، وأن تكون الخطة قصيرة وطويلة المدى، موضحا أنه تم عرض أجندة الفعاليات الخاصة بمدينة الأقصر وكيفية الاستفادة منها للترويج السياحى.

وكشف "عثمان" عن استضافة فعاليات مهرجان السينما الإفريقية نهاية مارس المقبل، مما سيلط الضوء على السياحة الثقافية، مطالبا بتنظيم احتفالية كبرى خلال افتتاح طريق الكباش، واستغلال الاكتشافات الأثرية التى أعلنت عنها وزارة السياحة والآثار فى الترويج للخارج.

وطالب رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، بإحياء مهرجان الجامعات الدولية للتجديف، موضحا أن المهرجان كان يقام بمدينة الأقصر ويتم فيه دعوة الجامعات الدولية للمشاركة مما يحقق رواجا وفرصة جيدة للتسويق المنتج الثقافى، مشددا على ضرورة أبراز جهود الدولة فى الحد من انتشار فيروس كورونا وأن مدينتى الأقصر وأسوان أقل معدل إصابة بالفيروس.