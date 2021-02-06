شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان تفعيلها في موسم القمح .. ما هى البورصة السلعية وكيفية عملها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين، عن اقتراب تفعيل البورصة السلعية خلال موسم حصاد القمح في شهر أبريل المقبل، يقدم الخليج 365 ، أهم المعلومات عن البورصة السلعية في صورة مبسطة.

ما هى البورصة السلعية بشكل مبسط؟

هى بمثابة سوق تباع فيه المنتـجـات والسلع الأسـاسية بالجمـلة، لكن بصورة منظمة وليست عشوائية، وتكون الأسعار محددة ومعلنة بطريقة متعارف عليها، مما يسهل تداول السلع، وفعليا جرى تدشين هو أول بورصة للخضر والفاكهة تنشأ «فى مدينة بدر» بمحافظة البحيرة بالوحدة رقم 1،لتخزين الخضروات والفاكهة، بدلا من الأسواق التى تتعرض فيها البضائع للفساد، فهى مشروع متكامل به جزء صناعى وآخر تجارى.

ما هى الأهمية الاقتصادية للبورصة السلعية؟

البورصة السلعية ستسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع من خلال البورصة المزمع إنشاؤها ، وكذلك تساهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، كما أنها ستعمل على زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق المنظم.

كيف يتم تدشين البورصة السلعية؟

تجرى الحومة تنسيقا مع البنوك، لإعلان تأسيس بورصة السلع، كما تم الاتفاق على أن تكون نسبة المساهمة في البورصة السلعية بواقع 60% للحكومة و40% للقطاع الخاص، بحسب تصريحات لوزير التموين.

كيف تؤثر البورصة السلعية على أسعار السلع؟

وتهدف البورصة السلعية إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين أو المنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع " مزارع أو تاجر أو منتج " إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التى تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض والطلب بين البائع والمشترى فى تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك مما سنعكس بشكل إيجابى على أسعار السلع والمنتجات.