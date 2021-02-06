شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد المصرى.. البترول تطلق تطبيق إلكترونى لأماكن محطات تموين السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 6-2-2021 أخبار الاقتصاد المصرى، بين تصريحات وزيارات مهمة لوزير البترول ولقاءات لوزراء المجموعة الاقتصادية تعرف على كافة التفاصيل

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من الأقصر، الإطلاق التجريبى للتطبيق الالكترونى MOP STATION APP

كأحد الخدمات المقدمة للمواطنين، للتعرف على أماكن محطات التموين والخدمة التابعة لجميع شركات التسويق العاملة بمصر لسهولة الوصول إليها والاستفادة من خدماتها.

وافتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، محطتى تموين الوقود المتكاملتين الجديدتين بالمحافظة واللتين تقدمان خدمات التموين بالغاز الطبيعى للسيارات لأول مرة بالأقصر والملحق بهما مركزين لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى لخدمة مدينة الأقصر والمناطق المجاورة لها.

وخلال الافتتاح أوضح الوزير، أن المحطتين المتكاملتين بالأقصر تأتيان ضمن خطة الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وبخاصة فى صعيد مصر، مشيراً إلى أن خطة نشر المحطات المتكاملة لخدمة المواطنين تراعى زيادة منافذ التموين بالغاز الطبيعى وكذلك مراكز التحويل تحقيقاً لخطط التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات وزيادة الاعتماد عليه ضمن منظومة تداول الوقود بالسوق المحلى.

"المعهد القومى" يعتمد 12 استشارى فى مجالات الجودة ونظم الادارة الدولية

وافقت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على قرار المعهد القومي للجودة بإعتماد 12 إستشاري في مجالات الجودة ونظم الإدارة الدولية بدرجة استشارى (كبير) لتطبيق معايير الجودة العالمية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية و نشر ثقافة مفاهيم الجودة والارتقاء بنظمها فى المجتمع المصري بكافة قطاعاته وتحقيقا لرؤية مصر 2030 وذلك وفقا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الصدد.

وقد قام الدكتور محمد عتمان، رئيس المعهد القومي للجودة بتسليم الرخص للاستشاريين بعد اجتيازهم لكافة البرامج المؤهلة والمتطلبات اللازمة ، وقد حضر مراسم التسليم الدكتور فريد النجار، خبير التنمية والتطوير الإداري و الدكتور عادل الذيب، رئيس إتحاد مؤسسات التدريب بدولة ليبيا و رئيس الأكاديمية العربية الإفريقية للدراسات.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفدًا عراقيًا برئاسة الدكتور ماهر حماد، وكيل وزارة التخطيط، وطيف سامى محمد، وكيل وزارة المالية، وسفير العراق ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد نايف الديلمى، وعددًا من مسئولى دولة العراق، فى إطار رغبة الجانب العراقى فى الاستفادة من التجربة المصرية فى مجال التعاون الإنمائى من خلال الشراكات الدولية.

ويأتى هذا الاجتماع أيضًا فى إطار متابعة نتائج اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التى عقدت خلال أكتوبر الماضى ونتج عنها توقيع 15 وثيقة تعاون فى مختلف المجالات .

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محاور عمل وزارة التعاون الدولى والمهام المنوطة بها وفقًا للقرار الجمهورى رقم 303 لعام 2004، حيث تعمل على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجى والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة فى الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية فى الاستخدام وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية، وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والتمويل الدولى والإقليمى وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة فى مجال التعاون الاقتصادى .

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الإثنين الموافق 1/3/2021، فى تسليم 1056 وحدة سكنية (44 عمارة)، بمشروع "JANNA"، بالحى السادس المتميز، بالمجاورة 23، للفائزين بها، ويستمر التسليم حتى يوم الخميس الموافق 22/4/2021.

وقال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة: سيتم تسليم العمارات أرقام (42 – 43 – 44)، يوم الإثنين 1/3/2021، والعمارات أرقام (39 – 40 – 41)، يوم الأربعاء 3/3/2021، والعمارات أرقام (36 – 37 – 38)، يوم الأحد 7/3/2021، والعمارات أرقام (33 – 34 – 35)، يوم الأربعاء 10/3/2021، والعمارات أرقام (30 – 31 – 32)، يوم الأحد 14/3/2021، والعمارات أرقام (27 – 28 – 29)، يوم الأربعاء 17/3/2021، والعمارات أرقام (24 – 25 – 26)، يوم الأحد 21/3/2021، والعمارات أرقام (21 – 22 – 23)، يوم الأربعاء 24/3/2021.

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب على أنه تنفيذّا لتوجيهات وزير المالية بنشر الوعى الضريبى على نطاق واسع، وكذلك تقديم التيسيرات للممولين، خلال موسم الإقرارات الضريبية، وخاصة مع بدء تطبيق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة على مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة، وكذلك توجيهات وزير المالية بشأن ضرورة التنسيق مع مؤسسات المجتمع الضريبى والمدني المختلفة، من غرف تجارية واتحاد صناعات وجمعيات مستثمرين ورجال أعمال، وغيرها فإن مصلحة الضرائب المصرية تقدم كافة الخدمات والتيسيرات لمساعدة الممولين على تقديم اقراراتهم الضريبية الكترونيا بكل سهولة، وبدون أي عقبات، وذلك من خلال تنظيم سلسلة من الندوات المحانية عن كيفية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا ، لكل من الممولين والمحاسبين مجاناً سواء على المنظومة الجديدة ام المنظومة الموجودة حاليا.