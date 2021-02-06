شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرى بدر: زيادة مصانع المدينة بعد مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بهاء العادلى رئيس جمعيه مستثمرى مدينة بدر، أن المبادرة الرئاسية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهمت فى زيادة عدد المصانع فى المدنية كما ادت إلى دخول المصانع الصغيرة فى الاقتصاد الرسمى.

وأضاف رئيس جمعيه مستثمرى مدينة بدر فى تصريح لـ"الخليج 365 "، أن هذه المبادرة ساعدت فى قيام المشروعات الصغيرة فى سد احتياجات السوق المحلى، مما ادى إلى تقليل الاستيراد بالاضافة إلى أن سعر الفائدة المنخفض ساهم فى تخفيض تكلفة الانتاج مما انعكس على اسعار السلع فى السوق وزيادة المعروض من بعض المنتجات فى السوق المصرية، بجانب انها ساهمت فى توفير فرص عمل مما يؤدى إلى انخفاض نسبة البطالة.

ووفقًا لوزارة التخطيط، تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى المصرى، وتغطى 90% من التكوين الرأسمالى، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعى، وأخيرًا، تبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إجمالى الصادرات المصرية نحو 4% فقط.

وقد بلغ حجم التمويلات ضمن المبادرة الرئاسية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ارتفع إلى 213 مليار جنيه استفاد منها مليون و81 ألف مشروع من ديسمبر 2015 حتى سبتمبر 2020.