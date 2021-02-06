شكرا لقرائتكم خبر 525 ألف مستفيد مستمر في صرف معاشات تقاعد المتوفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
والمستفيد هو كل شخص تقرر له معاش بسبب قرابته من صاحب المعاش المتوفى وفق الضوابط والشروط التي تنص عليها أنظمة التقاعد.وأشارت النشرة إلى أن الإناث تشكل النسبة العظمى من المستفيدين المستمرين بالصرف بما قدره 78.9% تبعا لشروط الاستحقاق الخاصة بهن.
وأفادت النشرة الإحصائية بأن متوسط عمر المستفيدين عند بداية الصرف بحسب صلة القرابة كان 14 عاما للابن و20 عاما للابنة و52 عاما للزوجة و51 عاما لبقية الأقارب، كما يشكل الأبناء ما نسبته 19.8% من المستفيدين والبنات 44.6% وتشكل الزوجات 29.2% كما يشكل بقية الأقارب من المستحقين للمعاش التقاعدي ما نسبته 6.5%.
يشار إلى أن إجمالي نفقات المؤسسة العامة للتقاعد في الربع الأخير من العام الماضي قد بلغ ما يزيد على 21.5 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي النفقات لكامل العام أكثر من 83 مليار ريال، موزعة على ما يزيد عن 731 ألف متقاعد وأكثر من 525 ألف مستفيد.
إحصائية التقاعد حتى نهاية 2020:
- المبالغ المصروفة خلال العام : 83 مليار ريال
- المتقاعدون الأحياء بمعاش 731,184
- المتقاعدون المتوفون 205,438
- المستفيدون المستمرون بالصرف 525,744
- توزيع المستفيدين:
- الإناث 78.9%
- الذكور 21.1%
- 14 عاما للابن
- 20 عاما للابنة
- 52 عاما للزوجة
- 51 عاما لبقية الأقارب
- الأبناء 19.8%
- البنات 44.6%
- الزوجات 29.2%
- بقية الأقارب 6.5%
كانت هذه تفاصيل خبر 525 ألف مستفيد مستمر في صرف معاشات تقاعد المتوفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.