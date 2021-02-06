525 ألف مستفيد مستمر في صرف معاشات تقاعد المتوفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد المستفيدين المستمرين بالصرف من معاشات التقاعد حتى نهاية عام 2020 أكثر من 525 ألف مستفيد، بحسب النشرة الإحصائية للربع الرابع من عام 2020م، الصادرة عن المؤسسة العامة للتقاعد، والتي تناولت الحديث عن المستفيدين ممن تقرر لهم معاش من صاحب المعاش المتوفى وفق الضوابط والشروط التي تنص عليها أنظمة التقاعد.

والمستفيد هو كل شخص تقرر له معاش بسبب قرابته من صاحب المعاش المتوفى وفق الضوابط والشروط التي تنص عليها أنظمة التقاعد.

وأشارت النشرة إلى أن الإناث تشكل النسبة العظمى من المستفيدين المستمرين بالصرف بما قدره 78.9% تبعا لشروط الاستحقاق الخاصة بهن.

وأفادت النشرة الإحصائية بأن متوسط عمر المستفيدين عند بداية الصرف بحسب صلة القرابة كان 14 عاما للابن و20 عاما للابنة و52 عاما للزوجة و51 عاما لبقية الأقارب، كما يشكل الأبناء ما نسبته 19.8% من المستفيدين والبنات 44.6% وتشكل الزوجات 29.2% كما يشكل بقية الأقارب من المستحقين للمعاش التقاعدي ما نسبته 6.5%.

يشار إلى أن إجمالي نفقات المؤسسة العامة للتقاعد في الربع الأخير من العام الماضي قد بلغ ما يزيد على 21.5 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي النفقات لكامل العام أكثر من 83 مليار ريال، موزعة على ما يزيد عن 731 ألف متقاعد وأكثر من 525 ألف مستفيد.

إحصائية التقاعد حتى نهاية 2020:

المبالغ المصروفة خلال العام : 83 مليار ريال

المتقاعدون الأحياء بمعاش 731,184

المتقاعدون المتوفون 205,438

المستفيدون المستمرون بالصرف 525,744

توزيع المستفيدين:

الإناث 78.9%

الذكور 21.1%

متوسط عمر المستفيدين:

14 عاما للابن

20 عاما للابنة

52 عاما للزوجة

51 عاما لبقية الأقارب

درجة قرابة المستفيدين: