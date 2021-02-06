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وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن بكين تحقق إنجازا جديدا في بناء الحزام والطريق مع الدول المتعلقة وسط اجتياح وباء (كوفيد-19)، وأن قيمة التجارة بين الصين والدول الواقعة على طول الحزام والطريق بلغت 1.35 تريليون دولار في عام 2020، بزيادة 0.7% على أساس سنوي، حيث شكلت 29.1% من إجمالي قيمة التجارة الخارجية الصينية.أضافت «إن الصين شهدت تطورا في التعاون الاستثماري مع الدول الواقعة على طول الحزام والطريق، حيث بلغت استثماراتها المباشرة غير المالية إلى هذه الدول 17.79 مليار دولار عام 2020، بزيادة 18.3% على أساس سنوي، وشكلت هذه الاستثمارات 2.16 % من الإجمالي الصيني.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 205 وثائق تعاون بشأن بناء الحزام والطريق وقعتها الصين مع 171 دولة ومنطقة حول العالم.وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن بكين تحقق إنجازا جديدا في بناء الحزام والطريق مع الدول المتعلقة وسط اجتياح وباء (كوفيد-19)، وأن قيمة التجارة بين الصين والدول الواقعة على طول الحزام والطريق بلغت 1.35 تريليون دولار في عام 2020، بزيادة 0.7% على أساس سنوي، حيث شكلت 29.1% من إجمالي قيمة التجارة الخارجية الصينية.أضافت «إن الصين شهدت تطورا في التعاون الاستثماري مع الدول الواقعة على طول الحزام والطريق، حيث بلغت استثماراتها المباشرة غير المالية إلى هذه الدول 17.79 مليار دولار عام 2020، بزيادة 18.3% على أساس سنوي، وشكلت هذه الاستثمارات 2.16 % من الإجمالي الصيني.

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