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وتتناول الورشة أهم الفرص الاستثمارية في الدول المستهدفة في قارة إفريقيا، وكذلك عرض للصندوق عن المنتجات التمويلية المقدمة التي يمكن الاستفادة منها، إضافة إلى عرض يقدمه أحد المستثمرين المستفيدين من برنامج الاستثمار الزراعي السعودي حول تجربة الاستثمار الخارجي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صندوق التنمية الزراعية ممثلا بإدارة برنامج الاستثمار الزراعي الخارجي، يُنظم اليوم بالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، ورشة عمل افتراضية بعنوان (عرض فرص الاستثمار الزراعي السعودي في القارة الإفريقية والمنتجات التمويلية الأخرى التي يقدمها الصندوق).وتتناول الورشة أهم الفرص الاستثمارية في الدول المستهدفة في قارة إفريقيا، وكذلك عرض للصندوق عن المنتجات التمويلية المقدمة التي يمكن الاستفادة منها، إضافة إلى عرض يقدمه أحد المستثمرين المستفيدين من برنامج الاستثمار الزراعي السعودي حول تجربة الاستثمار الخارجي.

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