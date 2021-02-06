شكرا لقرائتكم خبر المركز السعودي للأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتوفر حاليا في المركز الكثير من الجهات الحكومية مثل: وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الزكاة والدخل، والتأمينات الاجتماعية، والغرف التجارية، إضافة إلى تواصل مباشر مع بقية الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة التي تعنى بخدمة المستثمرين.ويخدم المركز السعودي للأعمال زواره المستثمرين ورواد الأعمال طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة في جميع فروعه بالمملكة من الساعة 9 صباحا وحتى 8 مساء، كما يستقبل استفسارات العملاء ويعمل على خدمتهم على مدار 24 ساعة من خلال الاتصال على الرقم الموحد: (199080).
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.