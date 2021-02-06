شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى الابتكار وريادة الأعمال ينطلق في الشارقة الثلاثاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة، تُنظم جامعة الشارقة من خلال كليتي إدارة الأعمال، والحوسبة والمعلوماتية، وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، فعاليات المنتدى الدولي السادس للابتكار وريادة الأعمال، والتي تبدأ فعالياته افتراضياً الثلاثاء التاسع من شهر فبراير 2021 م، وذلك للعام السادس على التوالي. يُعد هذا المنتدى الدولي السنوي للابتكار وريادة الأعمال وجائزة غرفة الشارقة للمبدعين منصة مثالية للطلبة ورواد الأعمال، للتعرف إلى أفضل ممارسات الابتكار، والاستفادة منها في مراحل تعليمهم أو في مجال عملهم وتفتح لهم الآفاق للتعبير عن أفكارهم الإبداعية، ومشاركتها مع لجان التقييم للاستفادة من خبراتهم في تطوير أفكارهم والنماذج الأولية إلى منتج أو خدمة ذات فعالية وقيمة ملموسة على أرض الواقع.

وسيشارك ضمن الفعاليات الدكتور كمال يوسف التومي، أستاذ الهندسة الميكانيكية والمدير المشارك لمركز المياه النقية والطاقة النظيفة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) - أمريكا. وعضو مجلس أمناء جامعة الشارقة، وصاحب خبرة طويلة في مجال الروبوتيك والمحاكاة والتصميم الديناميكي والميكاترونيكس. وستكون كلمته في موضوع المنتدى عن قادة الصناعة.

وسيتم ضمن فعاليات المنتدى كذلك الإعلان عن أسماء الفائزين الثمانية في مسابقة «غرفة الشارقة» للمبدعين في فئتي المشاريع والأبحاث والذي شهد مشاركة واسعة شملت 418 فكرة موزعة على فئتي المشاريع والأبحاث من عدة مدارس وجامعات في الدولة.

واتسمت المشاريع المشاركة لهذا العام بالتنوع من حيث الموضوعات ذات الصلة بالوقت الراهن مثل إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، السفر بالزمن، أبحاث في مجال العلوم مثل اندماج غاز ثاني أكسيد الكبريت والجزيئات الدقيقة مع الرطوبة النسبية، والنقل الخالي من ثاني أكسيد الكربون، كما تقدم الطلبة بمشاريع تقدم حلولاً للحد من جائحة كورونا، والكشف عن الفيروس من خلال الأشعة المقطعية، وتقنيات حديثة لتصوير بصمة الأصابع، وغيرها الكثير من مشاريع ذات صلة بالطب والهندسة والبيئة و جميعها من ركائز التوجه الاستراتيجي بالدولة و رؤية الإمارات الخمسينية.