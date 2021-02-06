شكرا لقرائتكم خبر عن الإيطالي سينر إلى نهائي بطولة جريت أوشن للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقذ الإيطالي الشاب يانيك سينر نقطة لحسم المباراة قبل أن يستبسل ويفوز على منافسه الروسي كارين ختشانوف 7-6 و4-6 و7-6 في مباراة ماراثونية استمرت ثلاث ساعات، ويتأهل لنهائي بطولة جريت أوشن رود التي تأتي في إطار الاستعداد لانطلاق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في ملبورن.

وبدا سينر (19 عاماً) مقبلاً على الفوز بعد تقدمه بمجموعة وبكسر للإرسال في الثانية قبل أن يستعيد المصنف الثاني ختشانوف إيقاعه بكسرين متتاليين للإرسال ليعادل النتيجة ويفرض مجموعة ثالثة فاصلة.

وفشل اللاعب الإيطالي الذي توج بلقبه الأول في منافسات المحترفين في صوفيا أواخر العام الماضي في حسم النتيجة عندما كان متقدماً 5-3 في المجموعة الثالثة والأخيرة وسرعان ما وجد نفسه في وضع محفوف بالمخاطر عندما واجه نقطة حسم المباراة وهو متأخر 5-6.

لكنه بذل جهداً كبيراً للمحافظة على إرساله قبل أن يحسم شوط التعادل لمصلحته، ويفوز بالمباراة محققاً انتصاره التاسع على التوالي.

وقال سينر: إن التدريب إلى جانب الإسباني رفائيل نادال الذي حصد 20 لقباً كبيراً قبل البطولة ساعده في تحقيق الانتصارات. وأضاف: بالنسبة للاعب عمره 19 عاماً فإن التدرب مع لاعب حصد 20 لقباً كبيراً هو أفضل إعداد يمكن أن يحصل عليه. أعتقد إنه كان وقتاً رائعاً وأود أن أشكره على هذا الإعداد الذي أعتقد أنه كان أهم بكثير من خوض البطولة؛ لأنني تعلمت الكثير من الأشياء منه.

وسيلتقي سينر في المباراة النهائية الأحد مع مواطنه ستيفانو ترافاليا بعد فوز الأخير قبل النهائي على البرازيلي تياجو مونتيرو بمجموعتين متتاليتين.

