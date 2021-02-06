شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: ملء «سد النهضة» الإثيوبي من جانب واحد يهدد أمننا القومي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم – رويترز

قال وزير الري السوداني ياسر عباس، السبت، إن بلاده ترى أن أي ملء لسد النهضة الإثيوبي من جانب واحد في يوليو /تموز المقبل، سيشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي السوداني.

وأوضح عباس أن السودان يقترح توسيع مظلة التفاوض بين السودان ومصر وإثيوبيا لتشمل مع الاتحاد الإفريقى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وتحويل دور هذه المؤسسات الأربع من مراقبين إلى وسطاء.