شكرا لقرائتكم خبر عن الحمدان وإيجالو الأبرز في «الميركاتو الشتوي» السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

تغلق الأحد نافذة القيد الشتوية في السعودية والتي انطلقت في 11 يناير/كانون الثاني الماضي، وينتظر أن تشهد الساعات الأخيرة من «الميركاتو» ذروتها في سبيل اللحاق بآخر الصفقات بعد فترة هادئة طوال 4 أسابيع.

وتعد الصفقات ولأول مرة منذ فترة طويلة على عدد أصابع اليد لعدم جاهزية الأندية مالياً في ظل الظروف الاقتصادية التي فرضتها ظروف جائحة كورونا على السوق الرياضية عالمياً.

وتعد صفقة انتقال السعودي عبدالله الحمدان من الشباب إلى الهلال لقاء 28 مليون ريال هي الأبرز محلياً، أما أجنبياً فيعتبر تعاقد الشباب مع المهاجم النيجيري أوديون إيجالو لموسمين ونصف مقابل 6 ملايين يورو سنوياً هو الأبرز.

ولا يزال نادي الهلال يواجه بوصلته نحو المهاجم البرازيلي تكسيرا، ويبحث النصر عن تسجيل لاعب بدون ناد على حساب الكوري كيم جين الذي تعرض للإصابة وغادر حسابات أصفر العاصمة.

واستغل الشباب دخول الثلاثي عبد الله الجوعي من التعاون ونادر الشراري وعمار النجار من أبها الأشهر الستة الأخيرة من عقودهم ليوقع معهم لحساب الموسم المقبل في صفقات انتقال حرة.

ولا يزال أنصار أهلي جدة بانتظار أن تنجح إدارة ناديهم في تحقيق مطالب المدرب فلادان بالتعاقد مع مدافع قبل إغلاق باب الانتقالات، فيما تبدو الأندية الواقعة في وسط وآخر الترتيب قانعة بما لديها من عناصر في ظل محدودية العرض المحلي وصعوبة التعاقد الخارجي.