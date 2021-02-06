شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يستعيد ابتسامته مجدداً في برشلونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - أ ف ب

يعتقد الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الاسباني أن النجم الارجنتيني ليونيل ميسي أصبح سعيداً مرّة أخرى في صفوف الفريق الكاتالوني، لكنه أقر ان أفضل لاعب في العالم ست مرات سيقرّر مستقبله مع النادي وحده.

وقال كومان «هو الشخص الوحيد الذي بمقدوره تقرير مستقبله. أرغب ببقائه لسنوات عديدة، وأحاول أن أبقيه سعيداً، كما هو الحال راهناً». وتابع «يمنحنا ليو نوعية كبيرة ونحن بحاجة اليه. يرفع المعنويات وطاقة الفريق، لكن مستقبله بين يديه».

وأوضح المدرب الهولندي «أتذكر اتصالي به عندما انضممت إلى برشلونة. أخبرته عن ثقتي الكبيرة به. أعرف انه لم يكن ناجعا بداية، مقارنة مع وضعه الحالي. لكني لم أشكك أبدا به وهو يقوم بنقد ذاتي. يقوم بعمل شاق ليقدم افضل مستوى. لا يمكنك أن تطلب منه المزيد».

وأضاف كومان: «هو رائع، يتبارز فرديا مع الخصوم وهو سريع. أحب هذا اللاعب. يشارك كثيرا، هو سعيد ويجب أن نستمر على هذا المنوال».

وتحسّن برشلونة في الأسابيع الماضية تحت اشراف مدربه الهولندي، وينوي تحقيق فوزه السادس تواليا في الدوري عندما يزور ريال بيتيس الأحد.

ويصبح ميسي (33 عاماً) لاعباً حراً في نهاية عقده في حزيران/يونيو المقبل، فيما يرغب كل مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي بضمه.