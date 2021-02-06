شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر معالم الإمارات والعالم العربي تكتسي بالأحمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي - ”الخليج 365”

تكتسي أشهر المعالم العمرانية البارزة في دولة الإمارات والعالم العربي باللون الأحمر استعداداً لدخول مسبار الأمل، أول مسبار عربي لاستكشاف الكواكب، مدار الالتقاط حول الكوكب الأحمر يوم التاسع من فبراير 2021، وذلك احتفاء بنجاح المسبار في الوصول إلى هذه المرحلة من رحلته بين الأرض والمريخ بعد نحو سبعة أشهر من انطلاقه نحو الفضاء الخارجي، وتتويجاً للرحلة التاريخية لأول مهمة عربية إلى الفضاء العميق وصولاً إلى الكوكب الأحمر.

وفي هذه اللحظة التاريخية لقطاع الفضاء الإماراتي والعربي، تتزين معالم عمرانية وثقافية وسياحية بارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة باللون الأحمر؛ لون كوكب المريخ، في رسالة تضامن جماهيرية ومؤسسية مع فريق عمل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل».

تتزين كافة مباني اتصالات في الدولة بلون الكوكب الأحمر، وفي دبي يكتسي برج خليفة أطول بناء في العالم من صنع الإنسان، وبرج العرب جميرا، والقرية العالمية، وكذلك مبنى المركز المالي العالمي و«برواز دبي»، والمبنى الرئيسي لـ«ديوا» ومقر القيادة العامة لشرطة دبي بالألوان المريخية.



أشهر المعالم العربية



وعلى مستوى العالم العربي، تشهد معالم عمرانية بارزة في عواصم عربية عدة إضاءة واجهاتها باللون الأحمر، في مقدمتها «ذا زون» في منطقة التخصصي بالعاصمة السعودية الرياض، ومركز البحرين التجاري العالمي في العاصمة البحرينية المنامة، وأبراج الكويت في العاصمة الكويتية، وبرج القاهرة في العاصمة المصرية، والمسرح الروماني في العاصمة الأردنية عمان، والمتحف العراقي وبرج بغداد مول في العاصمة العراقية بغداد، وذلك دعماً لأول مهمة فضائية عربية علمية تاريخية هادفة لاستكشاف المريخ واستعادة زخم المساهمات العربية في الابتكار والتكنولوجيا والعلوم ومسيرة الحضارة الإنسانية.

في كل أنحاء الدولة



وتفصيلاً، تكتسي أبرز معالم ومباني دبي باللون الأحمر، وفي أبوظبي، تكتسي أبرز المعالم بلون الكوكب الأحمر دعماً لمهمة مسبار الأمل، ومنها قصر الوطن، وقصر الإمارات، وجامعة خليفة، والمعلم الشهير لمبنى شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في منطقة الكورنيش، ومحطات التزود بالوقود التابعة للشركة، ومركز أبوظبي المالي العالمي، وجزيرة ياس، ومول المارينا، وبلدية أبوظبي، وبلدية العين، وجسر الشيخ زايد، واستاد هزاع بن زايد.

وفي الشارقة تشارك المعالم البارزة التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومبنى جزيرة العلم وقطب جزيرة العلم، وبيت الحكمة، وجزيرة مريم، وأدنوك مويلح في دعم مسيرة مسبار الأمل في هذه المرحلة الحاسمة من مشروع أول مهمة فضائية عربية نحو كوكب المريخ.

وفي الفجيرة، تعكس جدران المباني التاريخية وواجهات المعالم العمرانية اللون الأحمر في كل من قلعة الفجيرة، وبرج الفجيرة، ومسجد البدية، والفجيرة مول، والشوارع من دوار القصر إلى دوار بلدية الفجيرة، ومحطة أدنوك.

وفي عجمان، تتزين واجهة هيئة السياحة باللون الأحمر، والحي التراثي، ومبنى دائرة البلدية والتخطيط، وتقاطع جسر الشيخ حميد بن راشد، وتقاطع جسر الشيخ مكتوم، وتقاطع جسر الروضة، وأدنوك الزوراء.

وفي رأس الخيمة، تكتسي معالم باللون الأحمر بالتزامن مع استعداد مسبار الأمل لدخول مداره العلمي، بما في ذلك قلعة ضاية التاريخية، ومقر هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، وغرفة رأس الخيمة، ومتحف رأس الخيمة الوطني، وبلدية رأس الخيمة، ومقر القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وأدنوك، والجزيرة الحمراء، وكورنيش القواسم، ومنصة المشاهدة في جبل جيس، وفنادق هيلتون دبل تري جزيرة المرجان، وريكسوس راكز، وريكسوس باب البحر، ووالدوف أستوريا، وممشى المنار مول.

مجموعة اتصالات



قال د. أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في «مجموعة اتصالات»: «يشرفنا ويسعدنا في «اتصالات» أن نكون شريك الاتصال الرسمي لحملة الوصول التاريخي لدولة الإمارات والعرب لكوكب المريخ عبر مسبار الأمل؛ وإذ يعد هذا الإنجاز مفخرة لنا جميعاً وإنجازاً غير مسبوق لدولة الإمارات والعرب تسطره بحروف من ذهب دولة الإمارات التي عملت بجد وكفاءة طوال مراحل هذا المشروع».



شرطة دبي



أكد الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المشاركة في المبادرات الوطنية الرائدة خاصة المتعلقة بالإنجاز والحدث الوطني الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة مع اقتراب «مسبار الأمل» من الوصول إلى الكوكب الأحمر بعد أيام قليلة لتسجيل إنجاز سيحفظه التاريخ بسطور من ذهب.



بلدية دبي



قال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «إن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، نجح قبل أن يصل المسبار إلى مداره حول الكوكب الأحمر، في غرس ثقافة جديدة في نفوس ووجدان أبناء وبنات الوطن، مفادها أن العلم هو المستقبل، وأن طموح دولتنا لا سقف له، بعدما اخترق الفضاء، وأصبحنا أول دولة عربية تنجح في استكشاف الكواكب، كما أصبحت دولتنا عضواً في نادي مستكشفي المريخ، الذي يضم 7 دول فقط».



مركز دبي المالي



علق عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي قائلاً: «نتجه اليوم بعيون شاخصة إلى اقتصاد الفضاء – الاقتصاد المستقبلي الذي حوّلته حكومتنا الرشيدة من مجرد حلم وتجربة إلى واقع وحقيقة ناصعة ستسهم في تغيير وجه الحياة الاقتصادية والمجتمعية لما فيه خير العالم. مع وصول مسبار الأمل إلى المريخ بنجاح، يتجدد معه العزم والاستمرار في تحقيق الإنجازات الوطنية العالمية للإمارات التي تخطت حدودها الجغرافية لتلاقي العالم في الفضاء من خلال الأمل».



دبي القابضة



قال خالد المالك، العضو المنتدب لـدبي القابضة: «تستعد الإمارات مرة جديدة للاحتفاء بإنجاز تاريخي آخر مع اقتراب مسبار الأمل من كوكب المريخ، وفي هذه اللحظات الباعثة على الفخر نترقب إحراز نجاح باهر عبر الفضاء تحت لواء دولتنا، ونحن فخورون بقيادتنا الحكيمة التي استطاعت برؤيتها الاستراتيجية أن تجعل من المستحيل ممكناً».



اقتصادية أبوظبي



أكد محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبو ظبي، أن إنجاز وصول مسبار الأمل بنجاح إلى مدار كوكب المريخ سيظل نقطة مضيئة وعلامة فارقة في تاريخ الأمة العربية؛ حيث توجت جهود فريق العمل بنجاح باهر يعكس قدرة الإمارات والعالمين العربي والإسلامي على إنجاز مشاريع ضخمة وقفزات علمية مهمة إذا ما توفرت الرؤية والثقة بالقدرات والإمكانات والطاقات البشرية. فمسبار الأمل سيظل مصدر أمل وتشجيع لكل شباب المنطقة على بذل المزيد من العمل والجهد لتحقيق ما كانوا يعتقدون بأنه مستحيل.

أدنوك

قال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: «هذا إنجاز عظيم بالنسبة لدولة الإمارات، ويسلط الضوء على تفكير القيادة الذي يستشرف المستقبل ويسعى للابتكار، ويلهم الشباب ويحثهم على بلوغ السماء وما هو أبعد من ذلك».



دائرة البلديات في أبوظبي



قال فلاح الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل في أبو ظبي: «نشيد اليوم بتفاني وكالة الإمارات للفضاء والجهود الحثيثة التي تبذلها في سبيل تحويل طموحاتنا إلى واقع ملموس، وترسيخ ريادة أمتنا باعتبارها الدولة الخامسة التي تنجح في الوصول إلى المريخ، الذي يعد خير دليل على التزام دولة الإمارات لإثراء المعرفة البشرية».

شروق

قال مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «فخورون أفراداً ومؤسسات بهذا الإنجاز الذي جاء بسواعد إماراتية، وننظر إلى هذه المهمة التاريخية ونحن نتطلع إلى انعكاساتها وتجلياتها على مستقبل الدولة والمنطقة».

رأس الخيمة

قال الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس التنفيذي في إمارة رأس الخيمة: «نحن اليوم على أعتاب إنجاز نوعي يضع الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى العالمين العربي والإسلامي والخامسة بين دول العالم التي تقوم بإطلاق مهمة لاستكشاف الكوكب الأحمر. ومع اقتراب وصول المسبار إلى مدار المريخ، لا صوت يعلو اليوم على صوت العلم والمعرفة».

الفجيرة



أكد محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، أن البلدية تتبنى جميع المبادرات الوطنية التي تعزز دور الإمارة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وتسخير كافة التسهيلات اللازمة للمشاركة في جميع المناسبات التي تعقد على مستوى الدولة.

عجمان



أكد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن الحلم أصبح اليوم أقرب ما يكون للحقيقة، وكوكب المريخ الذي كان من المستحيل الوصول له أصبح تفصلنا عنه أيام معدودة، مبيناً أن الاحتفاء بهذا الإنجاز هو أقل واجب وتقدير لنخبة من أبناء الوطن والذين واصلوا بلا توقف درب البحث والتفكير والعلم والمعرفة، حتى يصبح حلم والدانا المؤسس الشيخ زايد، واقعاً ملموساً.