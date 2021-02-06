تخفيضات تصل لـ50%.. كل ما تريد معرفته عن الأوكازيون الشتوي قبل ساعات على انطلاقه.. ونصائح هامة قبل الشراء

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

ينطلق غدا الأحد، "الأوكازيون الشتوي" لعام 2021، لمدة شهر، وسيكون لكل محل أسبوعين.

وقالت وزارة التموين، إنه على من يريد المشاركة في الأوكازيون عليه التوجه مسبقاً إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

ومن المتوقع أن تصل نسبة التخفيضات لبعض المنتجات إلى ما يقرب من 50%، وأن ذلك سيكون وفقا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوى، كما سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة والتنسيق مع المديريات بالمحافظات المختلفة والأجهزة الرقابية بالوزارة.

وفي سياق متصل، نشر موقع "الوطن"، نصائح قبل التوجه للشراء في الأوكازيون الشتوي ، وهي كالتالي:

- البحث عن الملابس جيداً قبل اتخاذ قرار الشراء، حتى يضمن سلامة جودتها وأنه يتمتع بجودة عالية، حتى لن يتم شراء منتجات باهتة أو في حالة غير جيدة.

- التعامل مع المحلات والابتعاد عن الباعة الجائلين، حتى يتمكن البائع من الحصول على تخفيض جيد وسلعة نظيفة.

- يشترط الحصول على فواتير بعد الانتهاء من عملية شراء السلع، لأنها تمثل الدليل الفعلي بوجود الاوكازيون من خلال ذكر سعر المنتج قبله وبعده.

- على المشتري تحري البحث في المحلات التي سوف تشارك في فترة الخصومات، للحصول على أعلى نسبة تخفيض.