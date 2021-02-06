الاقتصاد

الانتهاء من محطة صرف قرى شمال قنا بالأشراف البحرية بتكلفة 350 مليون جنيه.. صور

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القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركاتها التابعة والعاملة في مجال المقاولات تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة في مجال المرافق المياه والصرف الصحى والشبكات ، ولا سيما في صعيد مصر؛ لخدمة ملايين المواطنين بمختلف المحافظات حيث تنفذ الشركة المساهمة المصرية " العبد " إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير واحدا من اكبر المشروعات في محافظة قنا .

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وحول تفاصيل المشروع كشف المهندس ناجى علوان، مساعد الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للمرافق بشركة العبد العامة، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، ان المشروع عبارة عن محطة معالجة صرف صحي قري شمال قنا بطاقة 30000 متر مكعب / يوم، لافتا انه سيتم افتتاح المشروع في العيد القومي لمحافظة قنا الشهر المقبل بتكلفه إجماليه 350 مليون جنيه.

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أوضح ناجى علوان أن  المحطة تعمل بنظام المعالجة الثنائية، و هي عباره عن محطة معالجه بنظام برك الأكسدة و على مساحة 280 فدان، وتتكون المحطه من عدد 3 بطاريات معالجه، تتكون البطارية الواحدة من حوض لا هوائي و حوض ترددي و4 أحواض انضاج، لافتا انه  تشمل المحطة مبنى المدخل والمصافي ومبنى الكلور ومبنى إداري و معمل لاختبارات المياه و مبنى المخزن و البوابة و غرفة الأمن، كما يشمل عمل أسوار حول المحطة بأطوال حوالي 4000 متر طولي.

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أوضح أن تعليمات المهندس على الصاوى، رئيس مجلس الإدارة والمهندس سعيد فتوح الرئيس التنفيذي العضو المنتدب، تقتضى سرعة انجاز كافة المشروعات وفق مواعيدها ووفق تعليمات الشركة القابضة ؛لخدمة قطاع الصعيد خاصة أن هناك مشروعات جديدة لتطوير القرى المصرية ضمن مبادرة حياة كريمة التي اطلقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ للنهوض بالقرى المصرية سيتم البدء فيها قريبا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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