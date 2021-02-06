شكرا لقرائتكم خبر عن 32 مليون دولار واردات ألمانيا من سلع غذائية لها بديل محلى بالصادرات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى المجلس التصديرى للصناعات الغذائية غزو السوق الأوروبى وخاصة السوق الألمانى بالسلع الغذائية المصنعة بعد دراسة السوق الألمانى الذى يعد من الأسواق الهامة ضمن الأسواق الأوروبية ، ووفقا لبيانات المجلس التصديرى الذى حصل " الخليج 365" على نسخه منها فإن حجم الواردات من الصناعات الغذائية التى تستوردها ألمانيا ولها بديل فى هيكل الصادرات المصرية 32 مليون دولار فى عام 2019 وتمثل ما يقرب من 70% من واردات ألمانيا .

وهنا تأتى الفرصة فى ضخ الشركات المصرية التى تصنع نفس السلع التى يحتاجها السوق الألمانى وتصدرها إليه لتحقيق أعلى معدل من زيادة الصادرات وبقيمة تصديرية عالية ، وفى حصر لأهم واردات ألمانيا من السلع الغذائية التى لها بديل محلى فى هيكل الصادرات المصرية خلال عام 2019 وصلت إلى ما يقرب من 10 سلع وهى :

1 الأجبان واستوردتها ألمانيا بقيمة 4.5 مليار دولار .

2 خبز ومعجنات وبسكويت بقيمة 2.6 مليار دولار.

3 شيكولاته 2.3 مليار دولار .

4 محضرات غذائية متنوعة بقيمة 1.9 مليار دولار.

5 محضرات فاكهة بقيمة 1.5 مليار دولار .

6 عصائر الفاكهة 1.4 مليار دولار .

7 ألبان 1.3 مليار دولار .

8 لحوم مصنعة 1.1 مليار دولار .

9 أسماك مصنعة 1.1 مليار دولار .

10 محضرات خضر 0.9 مليار دولار .

وذكر المجلس، إن إجمالى واردات ألمانيا من العالم كله خلال عام 2019 بلغ نحو 70 مليار دولار ، وتعتبر ألمانيا أكبر ثالث مستورد فى العالم فى كل القطاعات السلعية بقيمة 1236 مليار دولار تمثل 6.5% من إجمالى واردات العالم فى عام 2019 .

ويسعى المجلس إلى حل المشاكل التى تواجه تصدير المنتجات إلى السوق الألمانى مع الجهات المعنية بالدولة وخاصة للسلع الخاصة بالألبان ومنتجاتها .