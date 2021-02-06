برواتب تصل إلى 8000 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 4219 فرصة عمل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 4219 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 8000 جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 59 شركة ومصنع قطاع خاص فى 9 محافظات وذلك خلال شهر فبراير الجاري.

وقال وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية، اليوم ، إن نشرة التوظيف التي تصدرها الوزارة نصف شهرية، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg

"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة بمحافظات القاهرة والشرقية والقليوبية ، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والبحيرة ، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من يناير الماضي في النشرة السابقة وعددها 330 فرصة عمل .

ولفت سعفان إلي أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تشمل 100 مندوب توزيع و500 مراقب جودة ، و1500 مشغل ، و 21 مهندس براتب يصل لـ 4350 جنيها ، و 3 مهندس ميكانيكي براتب يبدأ من 5 آلاف جنيه وحتى 8 آلاف جنيه ، و 3 فنى جودة براتب بصل لـ 6 آلاف جنيه بمصنع بمنطقة 6 أكتوبر بمجمع سي بي سي الصناعي .

كما وفرت 5 فرص عمل لذوى القدرات براتب يبدأ من 3 آلاف إلى 7 آلاف جنيه ، و 20 شيف شواية ، و 50 عامل إنتاج ، و20 شيف جزارة ، و 30 سائق براتب يصل لـ 3 آلاف جنيه ، و 10 موظفين خدمة عملاء ، و10 عامل تعبئة وتغليف ، و 5 مشغل ماكينات ، و4 فنى صيانة ، و 5 مدير فرع ، و 10 مدير أغذية ، و 25 مشرف بقالة جزارة ، و 55 كاشير براتب 2800 جنيه ، و 40 منسق ممرات و 40 بائع بقالة ، و 40 بائع جزارة ، و 80 عامل مخازن براتب 3450 جنيه ، و 20 عامل نظافة براتب 2400 جنيه ، و 50 مندوب مبيعات براتب 3 آلاف جنيه ، و50 فنى صيانة .

وتابع الوزير قائلا : إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية تتمثل في 108 عامل إنتاج ، و 2 كيميائي بكالوريوس علوم ، ومهندس زراعي ، أخصائي IT ، أخصائي تخطيط حاصل على شهادة CMA براتب يبدأ من 5000 جنيه، ومدير تخطيط حاصل على بكالوريوس تجارة وشهادة NPA يبدأ الراتب من 8000 جنيه ، و 25 كاشير ، و 15 خدمة عملاء ، و 2 مصمم جرافيك، و 33 سائق درجة أولى ، و 42 نساج ، وأخصائي أمن صناعي وعامل خلاطة ، وعامل ممر ، ونجار وسباك وعامل زراعي.

كما وفرت بشركة النساجون الشرقيون عدة فرص منها ، 3 محاسبين ، و3 مهندس كهرباء ، و30 مساعد نساج ، و 20 فنى تجهيزات للشباب من مختلف المؤهلات ، فضلا عن توفر 84 فرصة عمل لذوى القدرات الخاصة من أبناء المحافظة لشغلها فى المصانع والشركات .

كما تم توفير فرص عمل بالقليوبية تمثلت في 5 نساج ، و10 ميكانيكي ، و8 عمال تعبئة ، و 39 عامل إنتاج ، و 5 عتال بيومية 100 جنيه .

وفي بالدقهلية يوجد 148 فرصة عمل من خلال النشرة متاحة لشغلها ، فى تخصصات مختلفة منها : 24 عامل إنتاج ، و 10 مراقب جودة ، و 7 مندوب مبيعات براتب يصل لـ 3600 جنيه ، و5 محصل ، و 4 سائق براتب 3500 جنيه ، و 2 مراجع ميداني ، و 33 عامل خدمات معاونة ، و 8 عمال عاديين ، و 9 عمال خياطة ، و 16 بائع ، وفرد أمن .

كما توفير فرص عمل بالغربية شملت : 4 محاسبين ، و 4 مشرف عمال ، و 5 مشرف جودة ، و 10 مندوب مبيعات ، و 3 مدرس لغة انجليزية بخبرة لا تقل عن سنتين وسنه لا يزيد عن 35 سنة ، ويحدد الراتب حسب المقابلة ، و 15 عامل ، و3 أمين مخزن .

وفي البحيرة يوجد فرص عمل لـ 35 عامل خياطة ، و 10 عامل مخازن براتب 1900 جنيه بمنشآت القطاع الخاص بالمحافظة، وفي المنيا 200 عامل خياطة ، و 200 فرد أمن ، و20 منسقة ميدانية للعمل فى قرى المحافظة براتب 2000 جنيه ، ومندوب مبيعات ،وسائق لوري وتريلا ، وأخصائي إئتمان ، ومحاسبين ، وموظفين إداريين .

وهناك عدد من الوظائف في أسيوط تضمنت : دكتورة إكلينيكي ، وباثولوجي، و3 فنى تحاليل طبية ، وسكرتيرة ، و 15 مدرب سباحة ، و 35 مندوب تسويق ، و 10 فني تسويق ، ومحصلين والراتب حسب المقابلة .

وفي دمياط يوجد 24 فرصة عمل متاحة ، منها : 6 مساعد فني ، و 15 عامل إنتاج ، و 3 فرد أمن.

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بنشرة الوظائف :