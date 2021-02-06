شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية بعد تسجيلها أعلى مستوياتها فى عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط، 59.44دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت تسليم شهر إبريل، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى تسليم شهر مارس 56.85 دولار للبرميل وذلك عند التسوية أمس الجمعة.

وارتفعت أسعار النفط الجمعة لأعلى مستوياتها في عام، لتواصل تسجيل مكاسب قوية بفضل مؤشرات على نمو اقتصادي في الولايات المتحدة واستمرار تعهد منتجين بكبح إمدادات الخام وفقا لرويترز وتشجعت الأسواق بفضل طلبيات على السلع الأمريكية أقوى من المتوقع في ديسمبر، مما يشير إلى قوة قطاع الصناعات التحويلية، والآمال فى موافقة سريعة من جانب المشرعين على خطة لتخفيف تداعيات كورونا يقترحها الرئيس الأمريكى جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي الأربعاء، إن روسيا تستهدف الالتزام التام باتفاقها مع أوبك ومنتجى النفط الكبار الآخرين للحد من الإنتاج من أجل دعم سوق الخام العالمية، حسبما أوردته وكالة تاس للأنباء.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكى، أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة سجلت هبوطا مفاجئا الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير بأكثر من المتوقع وهبطت مخزونات الخام 4.3 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى التاسع والعشرين من يناير إلى 477.6 مليون برميل، وانخفضت مخزونات النفط فى مركز التسليم فى كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.9 مليون برميل.