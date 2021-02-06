وزير البترول: إطلاق أول تطبيق إلكترونى لأماكن محطات تموين السيارات

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من الأقصر، الإطلاق التجريبى للتطبيق الالكترونى MOP STATION APP

كأحد الخدمات المقدمة للمواطنين، للتعرف على أماكن محطات التموين والخدمة التابعة لجميع شركات التسويق العاملة بمصر لسهولة الوصول إليها والاستفادة من خدماتها.

وافتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، محطتى تموين الوقود المتكاملتين الجديدتين بالمحافظة واللتين تقدمان خدمات التموين بالغاز الطبيعى للسيارات لأول مرة بالأقصر والملحق بهما مركزين لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى لخدمة مدينة الأقصر والمناطق المجاورة لها.

وخلال الافتتاح أوضح الوزير، أن المحطتين المتكاملتين بالأقصر تأتيان ضمن خطة الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وبخاصة فى صعيد مصر، مشيراً إلى أن خطة نشر المحطات المتكاملة لخدمة المواطنين تراعى زيادة منافذ التموين بالغاز الطبيعى وكذلك مراكز التحويل تحقيقاً لخطط التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات وزيادة الاعتماد عليه ضمن منظومة تداول الوقود بالسوق المحلى.

وأكد الملا على أن الإسراع فى انتشار محطات التموين بالغاز الطبيعى فى المحافظات يخدم بقوة أهداف المشروع القومى لزيادة استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات والذى يشهد نقلة نوعية لم تكن لتتحقق لولا الدعم المستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة والتعاون مع جهات الدولة المختلفة، مشيداً بالدعم الذى وفره محافظ الأقصر للإسراع بإقامة المحطتين ضمن خطة نشر 15 محطة تموين الغاز الطبيعى بالمحافظة