شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم السبت 6–2–2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم السبت سعر 797 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك بعد أن سجل الذهب ارتفاعا طفيفا بقيمة جنيهين في تعاملات اليوم، نتيجة عودة الارتفاع لأسعار المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب في مصر كانت سجلت انخفاض كبير في تعاملات الخميس الماضى بقيمة 18 جنيها في كل عيار بسوق الصاغة، على خلفية تراجع سعر أونصة الذهب عالميا حوالى 50 دولارا في التداولات، مع حدوث ارتفاع في سعر الدولار.

أسعار الذهب اليوم ..

عيار 21 سجل 797 جنيها

عيار 24 سجل 911 جنيها

عيار 18 سجل 684 جنيها

الجنيه الذهب 6376 جنيها

أونصة الذهب 1814 دولارا.

وشهد هذا الأسبوع تذبذب كبير فى سعر الذهب بين الارتفاع والهبوط، لكن المعدن الأصفر بدأ رحلة هبوط كبيرة منذ مساء الأربعاء الماضى، ليواصل الذهب هبوطه بصورة كبيرة فى تعاملات الخميس ويخسر قرابة 18 جنيها فى الجرام، قبل أن يعود الذهب ويتحرك بشكل محدود بقيمة 5 جنيهات صعودا فى تعاملات الجمعة ثم جنيهين اليوم.