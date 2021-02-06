شكرا لقرائتكم خبر عن منظم الرحلات الألمانى FTI يدرج مصر بقائمة الوجهات السياحية الأكثر شعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدرج منظم الرحلات الألمانى FTI، المقصد السياحى المصرى ضمن قائمة الوجهات السياحية الأكثر شعبية فى أوروبا، معلنا عن بدء حجوزات رحلات صيف 2021 للمدن السياحية المصرية " الغردقة – مرسى علم – شرم الشيخ ".

وقال منظم الرحلات الألمانى FTI، عبر موقعه الإلكترونى، إن أسعار برامج الرحلات تتراوح ما بين 315 يورو إلى 1919يورو لمدة أسبوع شامل تذاكر الطيران والإقامة حسب الدرجة النجومية للفندق.

أوضح رالف شيلر المدير العام لمجموعة FTI، "لقد استخدمنا الأشهر القليلة الماضية بشكل مكثف لتقديم حزمة شاملة لضيوفنا لموسم صيف 2021، والتى تشمل جميع المنتجات السياحية لتخطيط الإجازة، ومجموعة كبيرة من وجهات السفر حول العالم".

وأكد " شيلر"، أنه مع بدء التطعيمات ضد فيروس كورونا هناك ضوءا في نهاية النفق، وسيكون لدى المصطافين أخيرا خيارات سفر أكثر أمانًا متاحة مرة أخرى في الصيف.

يذكر أن، الدكتور سعيد البطوطى، المستشار الاقتصادى لمنظمة السياحة العالمية، كشف عن انتهاء منظم الرحلات الألمانى FTI من وضع برامج رحلات صيف 2021، متوقعا استئناف الحركة السياحية من ألمانيا إلى مصر بداية من مايو المقبل.

وقال المستشار الاقتصادى لمنظمة السياحة العالمية، فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، إن منظم الرحلات FTI تخطط لبرنامج طيران خاص بها مع Holiday Europe في الصيف، حيث تقدم مجموعة واسعة من الرحلات إلى وجهات العطلات على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر مع شركاء الطيران Aegean Airlines و Condor و Corendon و Lufthansa و Sunexpress.

وأكد " البطوطى"، أن شركة الطيران البلغارية Holiday Europe التي تمتلك شركة Onur Air التركية ، من المخطط أن تكثف عملها مع FTI خلال الصيف وتقوم بتشغيل 53 رحلة طيران أسبوعيا من مطارات فرانكفورت ودوسلدورف و Leipzig/Halle وميونيخ إلى جزر رودس و Kus و Korfu في اليونان، وكذا إلى الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ في مصر، إضافة إلى جزيرة مايوركا و Fuerteventura في إسبانيا، و Lamezia Terme في أيطاليا ، وأغادير في المغرب.