شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. البطاطس بين 1-2 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 6-2-2021 استقرارا فى سوق العبور للجملة بحسب شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار البطاطس 1 - 2 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار البطاطا بين 1.5 - 2 جنيها للكيلو، وأسعار الطماطم 1-1.5 جنيها للكيلو، و سعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومى الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو.

و أضاف النجيب في تصريح خاص لـ"الخليج 365، أنه أسعار الملوخية تتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، البسلة سجلت 3-5جنيهات للكيلو ، أسعار الكوسة تتراوح بين 1.5-4.5 جنيها للكيلو، و سعر كيلو الباذنجان رومي يتراوح 1 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1- 2جنيها للكيلو ، والباذنجان عروس أسود من 1-2 جنيهات للكيلو.

وأشار نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن أسعار الفاصوليا تراوحت بين 2-3.5 جنيها للكيلو، سعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5- 2جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيها والبصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها للكيلو، و الجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو.