شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم.. يتراوح بين 13500 – 13650 جنيها للطن من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار حديد التسليح والأسمنت اليوم السبت 6-2-2021 استقرارا فى السوق المحلى حسبما أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الحديد" التسليح" تتراوح بين 13500 – 13650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع ، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800–14000جنيها.

وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365، أن معظم خامات البناء من حديد وأسمنت وطوب بناء شهدوا استقرارا فى الأسعار حيث سجل سعر الاسمنت تراوح بين 650-680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، و سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، و أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، و سعر الرمل بين 60-100 جنيها للمتر، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

وأضاف، أن الدولة تمكنت من رفع الكميات المنتجة من الاسمنت ساهم في زيادة المعروض من مواد البناء خلال الفترة الماضية وذلك بعدما تم إنشاء عددا من مصانح الاسمنت التي أدت إلى ضخ كميات كبيرة للسوق المحلى وهو أدى إلى زيادة المعروض وضبط الأسعار فيما يخص الاسمنت، مضيفة أن حركة الشراء قد تشهد تحركا خلال الشهور القادمة وذلك بعد إعلان الحكومة عن اشتراطات البناء الجديدة التي تم اقرارها مع نهاية العام الماضي والتي ستؤدي الي تحديد الملامح الخاصة بعمليات البناء في مختلف المحافظات.