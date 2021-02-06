شكرا لقرائتكم خبر عن "ما تشتريش" عربيات قديمة.. مش هتعرف تستفيد من مبادرة تخريد السيارات بـ3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إطلاق الحكومة لمبادرة تخريد السيارات، لجأ عدد كبير من المواطنين لشراء سيارات قديمة وتحويل أوراقها لتقديمها في مبادرة التخريد، وهو ما أدى إلى ارتفاع جزئ في أسعار السيارات القديمة.

”الخليج 365” تواصل مع مسئول حكومى حول إمكانية استفادة من قام بشراء سيارة قديمة عقب إطلاق المبادرة، ورد بقوله" المبادرة شروطها واضحة هي أن يكون مر على تاريخ تصنيع السيارة 20 سنة، والأوراق المتقدمة تكون باسم صاحب السيارة لمدة زمنية غير قصيرة، ولا يكون أجرى تحويل أو شراء السيارة القديمة عقب إعلان المبادرة".

هذه الإجابة تؤكد، أن من قام بشراء سيارة قدمة خلال الفترة من أول يناير 2021 حتى الآن لن يستفيد من مبادرة تخريد السيارات، ولن يحصل على سيارة بفائدة 3 % على مدة تصل إلى 10 سنوات.

وأطلقت الحكومة 4 يناير 2021 مبادرة لتخريد السيارات القديمة، وتم وضع عدد من الاشتراطات التي يجب توافرها في السيارات التي يتقدم أصحابها بغرض التخريد، أهمها أن تكون السيارة قد مضى على إنتاجها 20 عامًا، وأن تكون رخصتها سارية وغير منتهية، فضلًا عن ملكية السيارة بشكل مباشر لصاحب الطلب المقدم، وألا يزيد سن المتقدم عن 55 عاما.

ورصدت شعبة السيارات، ارتفاع في الاقبال على شراء السيارات القديمة، التي يعود تاريخ تصنيعها لما قبل عام 2000 ، وذلك بهدف تقديمها للتخريد ضمن مبادرة تخريد السيارات.