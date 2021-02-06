شكرا لقرائتكم خبر عن إنفانتينو يطمئن على أبوريدة بعد إصابته بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أرسل السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، رسالة إلى المهندس هاني أبو ريدة عضو المجلس الأعلى لـ«فيفا»، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بعد علمه بإصابته بفيروس كورونا.

وتمنى إنفانتينو في رسالته، الشفاء العاجل لأبو ريدة من هذا الفيروس، ناقلاً له تحيات المجتمع الدولي لكرة القدم، وتمنيات الجميع له بالشفاء، متمنياً رؤيته في القريب العاجل، مشدداً عليه للاهتمام بصحته التي تأتي قبل كل شيء.

جدير بالذكر أن نتيجة المسحة التي أجراها أبوريدة قبل السفر لكأس العالم للأندية في الدوحة جاءت إيجابية، مما استلزم الحجر الذاتي وعدم السفر.

وكانت لجنة المراجعة في «فيفا» قد اعتمدت رسمياً ترشح المهندس هاني أبوريدة لمنصب العضوية في المجلس الأعلى لـ«فيفا» في الانتخابات المقررة إقامتها خلال مارس القادم، بعد استيفاء كافة شروط النزاهة المطلوبة لشغل المنصب.

ويعد أبوريدة أقدم أعضاء المجلس الأعلى للفيفا منذ 2009، وعضو من ضمن ثمانية أعضاء في الاتحاد العالمي لقوانين كرة القدم (IFAB).