شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعتزم إلغاء قرار آخر لترامب يتعلق باللاجئين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- رويترز

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، رفع الحد الأقصى المسموح به للاجئين خلال السنة المالية الحالية إلى 62500، بزيادة كبيرة عن الحد الأقصى الذي حدده الرئيس السابق دونالد ترامب وبلغ 15000.

وستوفر هذه المخصصات أماكن لنحو 22 ألف لاجئ من إفريقيا، وستة آلاف من شرق آسيا، وأربعة آلاف من أوروبا وآسيا الوسطى، وخمسة آلاف من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، و13 ألفاً من جنوب آسيا، كما سيتم توفير 12500 مكان غير مخصصة لفئة معينة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن وقع بايدن على أمر تنفيذي يدعو إلى إجراء تغييرات بشأن عملية قبول اللاجئين في الولايات المتحدة يوم الخميس، وقال إنه يخطط لوضع حد خلال السنة المالية 2022 التي تبدأ في أول أكتوبر/تشرين الأول 2021 يبلغ 125000 لاجئ.

وتراجع عدد اللاجئين الذين تم قبولهم إلى مستويات تاريخية في عهد ترامب الذي وصف اللاجئين بأنهم يشكلون تهديداً أمنياً، وجعل الحد من عدد المهاجرين المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة سمة مميزة لرئاسته.