شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يلتقي مؤسس «تيليجرام» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ببافل دوروف مؤسس منصة «تيليجرام» التي تتخذ من دبي مقراً عالمياً لها.

وقال سموه عبر حسابه على «تويتر»: «التقيت بافل دوروف مؤسس منصة «تيليجرام» التي تتخذ من دبي مقراً عالمياً لها، بقيمة سوقية تتجاوز 20 مليار دولار، وأكثر من 570 مليون مستخدم.. وتعرفت منه إلى تفاصيل قصة نجاح مُلهمة ولدت على أرض الإمارات وضمن بيئة الأعمال الداعمة التي توفرها دبي لشركائها».

وأضاف: «منذ أكثر من 20 عاماً، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، مدينة دبي للإنترنت، لثقته في أثر التكنولوجيا في صنع المستقبل الذي اختارت دبي أن تكون شريكاً في تشكيل ملامحه.. رؤية أثمرت مجتمعاً تكنولوجياً عالمياً يضم اليوم أكثر من 1600 شركة، و24 ألف متخصص»، متابعاً: «نفخر بترسيخ دبي مكانتها كمنصة ينطلق منها الطامحون للنجاح، لتحويل أحلامهم إلى إنجازات عالمية.. ومستمرون في توفير كل ما يدعم المبدعين وأصحاب الأفكار الخلّاقة، لنمضي معاً نحو مستقبل حافل بالنجاح لتقديم حلول وابتكارات تُسعد الإنسان وتضمن له حياة أفضل».