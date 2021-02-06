شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تطبق قرارات جديدة بشأن نظام العمل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمدت دائرة الإسناد الحكومي، تطبيق نظام العمل الحضوري بنسبة 30% في الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة أبوظبي، ابتداءً من الأحد 7 فبراير، وذلك تعزيزاً للإجراءات الوقائية المطبقة في الإمارة وحفاظاً على صحة الموظفين وعائلاتهم.

كما اعتمدت الدائرة تطبيق نظام العمل عن بعد للوظائف التي يمكن تأديتها بشكل كامل من خارج مقر العمل، وللموظفين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً، والمصابين بأمراض مزمنة وضعف المناعة، وأصحاب الهمم. كما ألزمت الدائرة بإجراء فحص مسحة الأنف (PCR) أسبوعياً لكافة الموظفين، على أن يستثنى من ذلك المطعمون في برامج التطعيم الوطنية والمتطوعون في الدراسات السريرية للقاح الذين تظهر حالاتهم الخاصة (حرف E أو النجمة الذهبية) على تطبيق الحصن.