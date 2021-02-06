شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم السبت 6-2-2021 أمام الجنيه المصرى فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 6-2-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك المصرية، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند 18.74 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.73 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل ، استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 21.22 جنيه للشراء، 21.55 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدولار عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.73 جنيه للشراء.

18.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.74 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.73 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.67 جنيه للشراء.

18.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.71 جنيه للشراء.

18.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.74 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.71 جنيه للشراء.

18.94 جنيه للبيع.