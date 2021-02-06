شكرا لقرائتكم خبر عن برج خليفة يحتفي بمركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحضور سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، احتفى برج خليفة؛ أعلى مبنى في العالم، بمركز الابتكار التابع للهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، من خلال عرض فيديو لمدة 3 دقائق عن المركز على واجهة البرج. وشهد العرضَ عدد من مسؤولي الهيئة.

واعتباراً من 15 فبراير 2021، يمكن للجمهور زيارة مركز الابتكار بعد التسجيل وحجز موعد مسبق من خلال الموقع الإلكتروني للمركز (www.mbrsic.ae)

منصة عالمية للابتكار

ويعد مركز الابتكار منصة عالمية لابتكارات الطاقة المتجددة والنظيفة، ويوفر تجربة مميزة لجميع أفراد الأسرة لاكتشاف مستقبل الطاقة المتجددة والنظيفة في رحلة ممتعة وحافلة بالمعارف والمعلومات، إضافة إلى الاستمتاع بإطلالة رائعة على مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية؛ أكبر مجمّع للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم.

ويستقبل المركز الزوار في المرحلة الأولى من الأحد إلى الخميس من 8:30 صباحاً حتى 2:30 مساء، مع تطبيق جميع التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الزائرين والموظفين.

تجربة لا تنسى

ويوفر مركز الابتكار المكوّن من أربعة طوابق على مساحة 4,355 متراً مربعاً، بارتفاع 88 متراً، تجربة فريدة للزوار لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، بدءاً من منطقة المعرض في الطابق الأول التي تسلط الضوء على مسيرة هيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى أبرز الاختراعات والابتكارات التاريخية في مجال الكهرباء، وأحدث التطورات في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة. وتتضمن منطقة المعرض أكثر من 30 عرضاً تفاعلياً لتعريف الزوار بتطورات الطاقة المتجددة، إضافة إلى متحف الهيئة ومحطات تحلية المياه، والمنطقة البصرية التي تشرح خصائص الضوء والإشعاع الشمسي، ومعرض لتطور تقنيات الطاقة الشمسية، والمكونات الأساسية للخلايا الكهروضوئية، وتقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والمركزة، والبرج الشمسي، وتطور مسيرة الطاقة المتجددة في الهيئة، و«ديوا» الذكية، وتطبيقات الخلايا الشمسية في المركبات الفضائية والأقمار الصناعية، ومجسم يوضح آلية عمل السيارة الكهربائية، وتوربين يعمل بطاقة الرياح، فضلاً عن تطور المباني المستدامة في الهيئة.

صقل القدرات الوطنية

وتهدف الهيئة من خلال المركز إلى دعم الابتكار والإبداع في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ورفع مستوى الوعي حول الاستدامة، إضافة إلى صقل القدرات الوطنية وتعزيز تنافسية الأعمال في هذا القطاع الواعد. وتدعم أبحاث مركز الابتكار في مجال الطاقة الشمسية، استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة وتوفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.