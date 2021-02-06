شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم السبت 6-2-2021 أمام الجنيه بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار العملات اليوم السبت 6-2-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، حيث استقر سعر الدولار عند 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وعلى صعيد اخر، قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، الخميس الماضى الموافق 4 فبراير، إن لجنة إدارة الأصول والخصوم بالبنك قررت استمرار الشهادة البلاتينية، والتى تبلغ مدتها 3 سنوات بسعر عائد ثابت 11% سنويًا ويصرف العائد شهريًا.

وأضاف رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الشهادة البلاتينية ذات عائد 11%، تشهد إقبالًا مستمرًا بما يزيد على 2 مليار جنيه يوميًا من الأموال الجديدة.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 18.74 جنيه للشراء، 18.95 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 21.22 جنيه للشراء، 21.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 48.89 جنيه للشراء، و51.96 جنيه للبيع.