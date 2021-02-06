شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف فى سعر الفراخ بالأسواق والكيلو يتراوح بين 25-28 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 6-2-2021، ارتفاعا طفيفا للغاية بقيمة تراوحت بين جنيه إلى جنيهين، وفقا لما أكدته شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة.

وقالت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية، إن سعر الدواجن فى المزرعة يتراوح بين 21-22 جنيها للكيلو، وأن السعر للمستهلك يتراوح 25-28جنيها للكيلو.

وأضافت، أن أسعار الدواجن البلدى تتراوح بين 30-32 جنيها للكيلو في المزرعة، ويصل سعر المستهلك بين 35-37 جنيها للكيلو، وأن أسعار الدواجن المجمدة مستقرة بين 30- 33 جنيها للدجاجة وزن 1كجم، وأن سعر كرتونة البيض البلدى في المزرعة 33جنيها ويصل السعر للمستهلك 37-40 جنيها، أن سعر كرتونة البيض اليوم سجل في المزرعة 27 جنيها، وسجلت أسعار المستهلك 30 - 35 جنيها.