شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب جنيهين وعيار 21 يسجل 797 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب جنيهين في تعاملات اليوم السبت، وذلك على خلفية ارتفاع محدود في سعر أونصة الذهب عالميا مساء الجمعة، ليتعافى الذهب بعد رحلة هبوط كبيرة هذا الأسبوع، لينزل الذهب لأدنى مستوى منذ بداية العام، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 797 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم ..

عيار 21 سجل 797 جنيها

عيار 24 سجل 911 جنيها

عيار 18 سجل 684 جنيها

الجنيه الذهب 6376 جنيها

أونصة الذهب 1814 دولارا.

وخسرت أسعار الذهب على مدار تعاملات الأسبوع الجارى 20 جنيها فى الجرام، حيث فتح الذهب تعاملات هذا الأسبوع على سعر 815 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي لسوق الذهب.

وشهد هذا الأسبوع تذبذب كبير فى سعر الذهب بين الارتفاع والهبوط، لكن المعدن الأصفر بدأ رحلة هبوط كبيرة منذ مساء الأربعاء الماضى، ليواصل الذهب هبوطه بصورة كبيرة فى تعاملات الخميس ويخسر قرابة 18 جنيها فى الجرام، قبل أن يعود الذهب ويتحرك بشكل محدود بقيمة 5 جنيهات صعودا فى تعاملات الجمعة ثم جنيهين اليوم.

يبلغ إجمالى هبوط الذهب على مدار هذا الأسبوع على المستوى العالمى 55 إلى 60 دولارا تقريبا، حيث سجلت أونصة الذهب مستهل تعاملات الأسبوع سعر 1860 دولار، ثم أخذت طريقها للتراجع إلى 1802 دولار حتى الآن، وهذا الهبوط انعكس على سعر الذهب فى مصر.