شكرا لقرائتكم خبر عن 150 ألف جنيه ارخص سيارة سيدان في مصر لعام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعتبر السيارة لادا جرنتا موديل 2021 هى أرخص سيارة سيدان فى مصر لتأتي بسعر 150 ألف جنيه للفئة المانيوال و170,000 جنيه للسيارة الأوتوماتيك.

أبرز المواصفات:

السيارة تتمتع بسعة موتور 1600 سي سي، وتوفير 16 صباب، بناقل حركة رباعي السرعات اتوماتيك، تعمل بقوة 98 حصان ، بخزان وقود سعة 50 لتر .

وسائد هوائية بالجهة الأمامية وايضا توفير نظام eas الثبات الالكتروني.

توفير مساند رأس للجهة الأمامي والخلفية بالاضافة الي توفير مانع عبث الأطفال البيبي لوك.

نظام abs الذي يمنع انزلاق السيارة حيث يعمل على انغلاق الفرامل الذي يعمل على توزيع الفرامل بشكل متساوي في جميع أجزاء السيارة.

السيارة تتمتع بمساحة خلفية من جهة الشنطة تصل إلى 440 لتر مع توفير تجويف يساعد لدخول الأغراض بشكل سهل.

كما تم توفير جنوط مقاس 14 انش تساعد في ثبات السيارة على الأرض مع توفير شكل أنيق.

ويصل طول السيارة إلى 4250 مم العرض 1700 مم وتتمتع بارتفاع يصل إلى 1500 مم.

وعن ارتفاع السيارة فهي ترتفع عن الأرض بنسبة 50 مم وهذا الارتفاع مناسب لعدم احتكاك السيارة من الجهة السفلية للعفشة وكذلك السير في المطبات المرتفعة.