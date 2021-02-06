شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواجه أسوأ أسبوع فى شهرين ونصف.. والفضة بصدد تراجع أسبوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع الذهب اليوم الجمعة متعافيا من أدنى مستوى فيما يزيد عن شهرين والذي بلغه في الجلسة السابقة، لكن الأسعار بصدد تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ نهاية نوفمبر في ظل صعود الدولار.

وتتجه الفضة لأسوأ أسبوع في ثلاثة أسابيع بعد أن تراجعت بشدة عن أعلى مستوى في عدة سنوات والذي بلغته في وقت سابق من الأسبوع الحالي على خلفية زيادة اهتمام المتعاملين الأفراد.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1796.77 دولار للأوقية، بعد أن نزل ما يزيد عن 2% لأدنى مستوياته منذ أول ديسمبر أمس الخميس.

وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1797 دولارا.

وسجل المعدن الأصفر انخفاضا أسبوعيا 2.6 % وهو أكبر تراجع منذ الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر.

وقالت مارجريت يانج الإستراتيجية لدى ديلي فيكس "هناك بعض الانتعاش الفني إذ يعتقد المستثمرون أن انخفاض الخميس كان مبالغا فيه، لكن الاتجاه العام في الذهب يظل هبوطيا بفعل صعود الدولار والعوائد".

ويتجه الدولار لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في ثلاثة أشهر، بينما صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.4 % إلى 26.40 دولار للأوقية، لكنها منخفضة 2.1 %في الأسبوع.

ونزلت الأسعار نحو 12 %منذ بلغت ذروة ثماني سنوات تقريبا عند 30.03 دولار يوم الاثنين.

وأضاف البلاتين 0.6 %إلى 1104.15 دولار وربح البلاديوم 1% إلى 2305.21 دولار. ويتجه المعدنان صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في خمسة أسابيع.