شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. السجق البلدى يتراوح بين 110-140جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم السبت 6-2-2021 استقرارا بمحلات الجزارة والهايبر ماركت، وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية.

واستقرت أسعار الكندوز بين 110 - 130 جنيها أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو، واستقرت ،، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، واللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، و البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو ، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلن انطلاق الحملة القومية الأولى بشأن تحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادى المتصدع اعتبارا من غد السبت 6 فبراير بكافة محافظات الجمهورية بهدف حماية الثروة الحيوانية من هذه الأمراض.

وأكد القصير، أن الحملة تستهدف تحصين كل رؤس الماشية ويتم تنفيذ ثلاث حملات فى العام بصفة دورية، موضحا على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية أثناء الحملة للوقاية من فيروس كورونا وناشد المزارعين والمربين التجاوب مع الحملة لتحصين مواشيهم وحمايتها من الأمراض.